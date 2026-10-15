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El papa León XIV evoluciona favorablemente tras cirugía por cáncer de pulmón

El líder católico presenta una evolución posoperatoria normal

15 de octubre de 2026 - 6:23 AM

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Un cartel del papa León XIV está a la venta en las afueras del Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, en Lima, Perú. (Martin Mejia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV continúa su convalecencia en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y pasó bien la noche, se levantó y desayunó, según informaron este jueves fuentes vaticanas.

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El pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal y los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia.Allí celebró una misa ante 700,000 fieles en el acto más multitudinario en su visita a una laica Francia que hoy vivió el fervor católico.El papa concluye esta etapa parisina del viaje con esta misa y se traslada a Lourdes, el corazón católico del país, donde le esperan los más vulnerables y también una reunión con las víctimas de abusos.
1 / 15 | En imágenes: el papa León XIV desata el fervor de miles de fieles en las calles de París. El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia. - Gregorio Borgia

León XIV también comenzó este miércoles a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria y por la tarde concelebró misa en la décima planta del hospital, informaron fuentes vaticanas.

El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos y queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.

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