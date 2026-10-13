¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer del papa León XIV?

Este martes trascendió que el papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica, luego de que pruebas médicas previas detectaran indicios de un adenocarcinoma pulmonar y cuyo diagnóstico fue confirmado mediante el análisis del tejido extraído durante la intervención.

Este tipo de cáncer se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. De acuerdo con Mayo Clinic, las células glandulares están presentes en todo el cuerpo. Su función es generar el aceite de la piel, la saliva en la boca y el moco que ayuda a que los alimentos y los desechos se desplacen por el sistema digestivo.

Señala que el adenocarcinoma puede comenzar en cualquier célula glandular del cuerpo. Incluso, explica que la mayoría de los casos de cáncer de mama, colon, pulmón y próstata son adenocarcinomas.

Está estrechamente vinculado al consumo de tabaco, pero también es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente entre las personas que nunca han fumado, probablemente debido a una combinación de factores genéticos y otros factores ambientales.

PUBLICIDAD

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Frecuentemente se encuentra en los bordes periféricos de los pulmones y puede pasar desapercibido al inicio. Estos son los síntomas del cáncer de pulmón:

Tos persistente que no se alivia o que sigue empeorando

Dolor en el pecho

Tos con sangre

¿Cómo se diagnostica el adenocarcinoma?

Mayo Clinic informa que si bien los análisis de sangre y los estudios por imágenes permiten detectar el cáncer, no pueden determinar si se trata de un adenocarcinoma. Para confirmar si un cáncer es adenocarcinoma, se debe extraer una muestra de células del cuerpo y enviarla al laboratorio para su análisis.

Para obtener una muestra de células y determinar si hay adenocarcinoma, se utilizan los siguientes exámenes y procedimientos:

Análisis de citología. Implican recoger células para examinarlas. A veces, estos análisis pueden detectar células cancerosas que son adenocarcinoma.

Implican recoger células para examinarlas. A veces, estos análisis pueden detectar células cancerosas que son adenocarcinoma. Procedimientos de biopsia. Una biopsia es un procedimiento que consiste en extraer una muestra de tejido para analizarla en un laboratorio. El profesional de atención médica extrae el tejido con una aguja. A veces, se obtiene el tejido mediante cirugía para poder analizarlo.

¿Cuáles son los grados de adenocarcinoma?

Un informe de patología también podría indicar el grado del cáncer. El grado le informa al equipo de atención médica la rapidez con la que prolifera el cáncer. También le permite saber si el cáncer es agresivo y si es probable que se disemine.

El comunicado oficial no precisó si el cáncer del papa León XIV se encontraba limitado al tejido extirpado, si existe evidencia de que se haya extendido a otras partes del cuerpo ni qué tratamiento adicional podría necesitar el pontífice. Tampoco ofreció detalles sobre su pronóstico.

El grado del cáncer es diferente de la etapa, que es la que informa al equipo de atención médica sobre el tamaño del cáncer y si se ha diseminado. No existen grados específicos para el adenocarcinoma, sino que depende de su ubicación en el cuerpo y del aspecto de las células cancerosas cuando se observan con un microscopio.

PUBLICIDAD

¿Qué implica el adenocarcinoma para el pronóstico?

En el cáncer de pulmón, Mayo Clinic explica que el adenocarcinoma presenta una supervivencia más alta que otros tipos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, en el cáncer de intestino delgado, señala que el adenocarcinoma presenta una supervivencia peor que otros tipos de cáncer en esa zona.

Factores que afectan el pronóstico: