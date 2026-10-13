Exitosa la operación para extirparle nódulo pulmonar al papa León XIV

El papa León XIV se sometió el martes a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar y el Vaticano informó que la operación se completó “con éxito, según lo previsto y conforme al plan”.

El pontífice, de 71 años, regresó a su habitación después de la cirugía en el hospital Gemelli de Roma, según un comunicado del portavoz del Vaticano, quien prometió ofrecer más información posteriormente.

León ingresó al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano ese día y saludó con la mano a decenas de personas que se habían congregado para recibirlo. El Vaticano informó que la cirugía estaría a cargo de un equipo dirigido por el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli.

La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el rosario en la capilla del hospital el martes por la noche. “Unámonos en oración y pidamos al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León, y que consuele a todos los que están hospitalizados aquí“, expresó al inicio de la oración el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina.

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El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel de transparencia poco habitual sobre el primer problema de salud importante de su papado de 17 meses que se ha divulgado públicamente. Reveló el hallazgo del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparían.

Los oncólogos afirman que, incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente”, ya que se habrá extirpado en una etapa temprana.

La cirugía, que por lo general se realiza con anestesia general, requerirá una hospitalización de una semana. El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias de León hasta el 20 de octubre.

“Son cosas que pueden tratarse muy bien, si las palabras que él utilizó reflejan la situación clínica”, dijo el doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (EIO, por sus siglas en inglés), en Milán. Spaggiari no participa en la atención médica del papa, pero conoce al equipo del hospital Gemelli.

Sin embargo, la decisión claramente tomó por sorpresa a algunos. Aunque el Gemelli cuenta con un apartamento papal específico que utilizaron pontífices anteriores, equipado con una capilla privada en el décimo piso, León se alojará en una habitación cercana, ya que el apartamento papal está siendo renovado, según la oficina de prensa del Vaticano.

1 / 15 | En imágenes: el papa León XIV desata el fervor de miles de fieles en las calles de París. El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia. - Gregorio Borgia 1 / 15 En imágenes: el papa León XIV desata el fervor de miles de fieles en las calles de París El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia. Gregorio Borgia Compartir

La tecnología robótica podría permitir una biopsia antes de la cirugía

Spaggiari dijo que esperaba que el equipo del Gemelli realizara una biopsia para determinar si León tiene cáncer de pulmón y que, posteriormente, extirpara una sección o un lóbulo del pulmón donde se encuentra el nódulo.

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Ambos procedimientos podrían realizarse mediante técnicas robóticas y llevarse a cabo consecutivamente, bajo la misma anestesia y con equipos de especialistas distintos, explicó Spaggiari.

Una sofisticada tecnología de broncoscopia robótica llamada ION permite realizar biopsias de nódulos de tan solo 3 milímetros (una décima de pulgada), señaló Spaggiari. Tanto el Gemelli como el EIO cuentan con esta tecnología, disponible en Italia desde hace apenas dos años.

El Gemelli también dispone de tecnología quirúrgica robótica, que permite realizar la operación para extirpar el nódulo “mediante una técnica mínimamente invasiva”, dijo.

La técnica consiste en que el cirujano realiza cuatro pequeñas incisiones en el pecho, a través de las cuales se introducen los instrumentos del llamado robot da Vinci, explicó. Luego, el cirujano controla los brazos robóticos mientras observa una pantalla que ofrece imágenes tridimensionales de alta definición del área quirúrgica.

“Es una tecnología muy consolidada. Es algo que llevamos haciendo desde hace 20 años”, dijo.

No se sabía con certeza qué técnica se utilizaría en el caso de León. El Gemelli ha documentado el uso de ambos procedimientos robóticos para diagnosticar y operar en menos de cuatro horas.

El riesgo de la biopsia es “prácticamente nulo”, mientras que el riesgo quirúrgico es muy bajo. La tasa de mortalidad oscila entre el 0.6 % y el 0.8 % en pacientes que, por lo demás, gozan de buena salud y tienen una función cardíaca y pulmonar adecuada, dijo Spaggiari.

Las pruebas determinarán si necesita más tratamiento

Durante la cirugía, los médicos también extirparían los ganglios linfáticos que drenan el segmento o lóbulo afectado.

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“Si todos esos ganglios linfáticos resultan negativos, es decir, si se trata de un estadio uno, entonces el pronóstico es muy bueno”, dijo. Añadió que no sería necesario ningún otro tratamiento.

El Vaticano ha informado que el nódulo se descubrió durante revisiones médicas rutinarias.

“Creo que ha tenido un poco de suerte. Encontraron algo que era asintomático: un nódulo pulmonar, posiblemente un tumor. Él podría llamarlo de otra manera; nosotros lo llamamos suerte”, dijo.

La recuperación podría permitirle viajar a Sudamérica en noviembre

El EIO recomienda a los pacientes que no vuelen durante las tres semanas posteriores a una cirugía. Ese plazo le permitiría al papa realizar su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

El itinerario actual del viaje es ambicioso y el más extenso de su papado hasta la fecha. Prevé que León recorra poco más de 31,000 kilómetros (19,000 millas) en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, además de experimentar un cambio considerable de altitud en Perú.

“Ha decidido someterse a la cirugía pronto para no cambiar sus planes de futuros viajes al extranjero, por lo que no hay que preocuparse, ya que no se trata de una emergencia”, dijo el cardenal de Tokio, Kikuchi Tsutomu, quien se reunió con León el lunes.

Un nódulo pulmonar es una pequeña área anormal de menos de 3 centímetros (1.2 pulgadas) que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen. A menudo, estos estudios se realizan para investigar traumatismos o infecciones pulmonares, sin relación con pruebas de detección del cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno y, con frecuencia, se recomienda extirparlo quirúrgicamente tanto para determinar si es canceroso como para tratar una posible malignidad mientras aún está localizada.

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El papa estuvo hospitalizado por fiebre tifoidea en 1985

Se cree que esta es la segunda hospitalización de León, conocido por ser deportista y estar en buena forma física, con partidos de tenis semanales y sesiones de natación.

Cuando era un joven sacerdote misionero, contrajo fiebre tifoidea en 1985, poco después de llegar a Chulucanas, Perú. La enfermedad y la hospitalización fueron un momento decisivo para él, pues lo llevaron a decidir permanecer en la pobreza y las dificultades de Perú después de haber vivido con relativa comodidad en Roma. Según una entrevista que León concedió a Elise Ann Allen en 2025 para el libro “Pope Leo XIV: The Biography” (“Papa León XIV: la biografía”), esa decisión terminó allanando el camino hacia su papado.

Según el libro, León contó que le pidió a Dios que lo dejara morir antes que sufrir el dolor “horrible” de la fiebre.

“Estaba conectado a una vía intravenosa y dije: “Si este es tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo un poco mejor”.