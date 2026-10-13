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El papa León XIV llega caminando al hospital para su operación: ¿quiénes lo acompañaron?

Los médicos le extirparán el nódulo que le fue detectado en un pulmón

13 de octubre de 2026 - 8:05 AM

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El papa León XIV salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban. (Antonin Utz)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV llegó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde esta tarde será operado para extirparle el nódulo que le fue detectado en un pulmón, y lo hizo andando tranquilamente acompañado de sus dos secretarios y su médico personal, Luigi Carbone.

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El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban y llegó al Policlínico minutos después a las 13.09 horas.

A su llegada, donde le esperaban cientos de personas y medios, Carbone le presentó a parte del equipo médico y dirigentes del hospital y después se encaminó hacia el Policlínico acompañado también de varios agentes de las Gendarmería vaticana.

Detrás también le acompañaron sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. Vecinos de la zona sacan fotos de una escultura del papa León XIV que se está realizando antes de su visita a Lima, Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026.Un mototaxi pasa junto al lugar donde se está construyendo la escultura del papa León XIV como preparación para su visita.
1 / 8 | Un gigante de fe: así se prepara Perú para recibir al papa León XIV. Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. - Martin Mejia

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

Como ya sucedió en las diferentes operaciones a las que se sometió el papa Francisco, el Vaticano informará con un boletín médico tras la intervención.

El doctor Luigi Carbone fue nombrado en junio del año pasado por León XIV jefe de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano; dirección de la que había sido subdirector durante años. Aunque no ha habido un nombramiento específico como médico personal del Papa, es el doctor Carbone quien coordina el equipo de médicos y enfermeros que atiende a León.

Carbone fue el médico que atendió a Francisco y ahora también se ocupa de la salud de León XIV y le acompaña en sus viajes.

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de “rutina”.

A las 6:00 p.m., el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina convocó el rezo de un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.

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