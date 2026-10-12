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¿Cómo descubrió el papa León XIV el nódulo en el pulmón?

La operación está prevista para los próximos días, según se ha informado

12 de octubre de 2026 - 8:10 AM

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El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa.La primera aparición del nuevo pontífice ante la multitud en la Plaza de San Pedro.El papa León XIV se dirige a los fieles después de impartir la bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad de Roma y al mundo”) desde la logia central de la Basílica de San Pedro.
1 / 100 | ¿Cómo descubrió el papa León XIV el nódulo en el pulmón?. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV descubrió el nódulo en un pulmón del que tendrá que ser operado tras “un control de rutina” , según fuentes de la oficina de prensa.

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El pontífice, de 71 años, anunció este domingo: “Durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Está en una fase muy inicial y bien localizado”.

La operación con la que se extirpará el nódulo está prevista para los próximos días y conllevará que permanezca ingresado una semana, según confirmó este domingo la Santa Sede.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. Vecinos de la zona sacan fotos de una escultura del papa León XIV que se está realizando antes de su visita a Lima, Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026.Un mototaxi pasa junto al lugar donde se está construyendo la escultura del papa León XIV como preparación para su visita.
1 / 8 | Un gigante de fe: así se prepara Perú para recibir al papa León XIV. Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. - Martin Mejia

La oficina de prensa vaticana también afirmó que “el papa prosigue este lunes con las actividades previstas”.

Por el momento, la agenda de este lunes está confirmada con varias reuniones sin que se conozca todavía con exactitud la fecha de la intervención, que será a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La oficina de prensa del Vaticano aún no ha cancelado ninguna audiencia ni servicio religioso, incluidos los programados para la próxima semana. La audiencia de hoy con el Circolo San Pietro, que figura en la página web de la diócesis de Roma, se mantiene confirmada por el momento.

La agenda del martes 13 de octubre ya estaba vacía, dado el tradicional día de descanso durante el cual el papa estadounidense viaja a Castel Gandolfo para descansar y hacer ejercicio, por lo que algunos medios locales apuntan que sería este día cuando ingresará en el Policlínico Gemelli.

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