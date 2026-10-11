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El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón detectado en fase inicial

El pontífice explicó que sus médicos consideran necesario realizar la intervención.

11 de octubre de 2026 - 7:06 AM

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León XIV cumplió 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025. (Emma Da Silva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación “en los próximos días” para extirpar un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase “muy inicial y bien localizado”, afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

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“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. Vecinos de la zona sacan fotos de una escultura del papa León XIV que se está realizando antes de su visita a Lima, Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026.Un mototaxi pasa junto al lugar donde se está construyendo la escultura del papa León XIV como preparación para su visita.
1 / 8 | Un gigante de fe: así se prepara Perú para recibir al papa León XIV. Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. - Martin Mejia

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.

Antes de anunciar su operación, el papa saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú, y aseguró que viajará al país andino.

“Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, afirmó.

El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa.La primera aparición del nuevo pontífice ante la multitud en la Plaza de San Pedro.El papa León XIV se dirige a los fieles después de impartir la bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad de Roma y al mundo”) desde la logia central de la Basílica de San Pedro.
1 / 100 | Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC

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