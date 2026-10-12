¿Cuándo operarán al papa León XIV por su nódulo pulmonar? Esto dice el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO — El Vaticano ha informado de que el papa León XIV ingresará en el hospital el martes a última hora de la mañana, antes de someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante unas pruebas médicas recientes.

La oficina de prensa del Vaticano ha informado de que la intervención quirúrgica requerirá una semana de recuperación en el hospital.

Leo reveló el hallazgo del nódulo durante su oración del domingo al mediodía y afirmó que estaba siguiendo las recomendaciones de los médicos para extirparlo. La oficina de prensa del Vaticano declaró el lunes que ningún problema concreto había motivado las pruebas, desmintiendo así las informaciones de los medios italianos que sugerían que una inflamación había llevado a Leo a someterse a la revisión médica.

El lunes, todo transcurrió con normalidad en el Vaticano. Leo, de 71 años, presidió una audiencia con miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro, y recibió una donación de su parte. Habló con voz firme y clara, elogiando su servicio y su sacrificio. A continuación, el público le dedicó un caluroso aplauso.

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Además, mantuvo otras seis audiencias privadas, concedió tres citas y el Vaticano hizo pública una carta que había escrito al decano saliente del Colegio Cardenalicio, en la que le agradecía sus servicios. La carta fue firmada el domingo.

Por la tarde, se esperaba que continuara con sus audiencias y, si le daba tiempo, se reincorporara a una conferencia de una semana de duración que él mismo había convocado sobre la atención pastoral a las familias.

Sin embargo, la intervención quirúrgica fue inesperada y pilló por sorpresa a los participantes en la reunión familiar. Se suponía que Leo iba a oficiar la misa del miércoles y la sesión final de la tarde, pero ahora no podrá asistir.

“Por supuesto, a todos nos ha sorprendido que el Santo Padre tenga que ser hospitalizado durante unos días para someterse a una intervención”, declaró el cardenal de Quebec, Gérald Cyprien Lacroix. “Pero eso no va a cambiar lo que estamos haciendo”.

Sin embargo, la ausencia del Papa ha provocado un cambio en el programa, ya que el informe final que resume el trabajo de los participantes se retrasará.

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Leo había convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para celebrar una semana de debates sobre cómo se está aplicando uno de los documentos más importantes y polémicos del papa Francisco.

“La alegría del amor” tenía como objetivo ayudar a la Iglesia a atender mejor a las familias que se enfrentan a los retos actuales, entre ellos la pobreza y la guerra, pero también el divorcio y los hijos LGBTQ+. El documento suscitó polémica porque Francisco abrió la puerta a que los católicos divorciados y que se habían vuelto a casar por lo civil pudieran acceder a los sacramentos.

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Un primer incidente médico durante el papado

La operación de León supone el primer episodio grave relacionado con su salud en sus 17 meses de pontificado. Fue un hecho significativo porque fue el propio Papa quien dio a conocer la noticia, quizá de la forma más pública posible: al término de su bendición dominical del mediodía, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro.

Durante siglos, el Vaticano ha velado celosamente por la salud del Papa y, a menudo, ha difundido información confusa —o ninguna en absoluto— sobre las enfermedades papales. El Papa Francisco intentó cambiar esta situación mostrándose sincero acerca de sus debilidades y reflexionando sobre su eventual muerte. Pero incluso durante su pontificado, la información se controló de forma estricta.

La decisión y la revelación de Leo apuntaban a un nivel inusual de transparencia por parte del papa estadounidense.

Niña rompe protocolo y abraza al papa León XIV Así fue sorprendido tras dar una misa en la ciudad de Bamenda, en Camerún.

“Me gustó mucho que ayer, al final del Ángelus, él mismo dijera: ‘Esto es lo que está pasando —con total transparencia— y pido oraciones’”, afirmó Lacroix.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anómala de menos de 3 centímetros (1 pulgada) que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o del abdomen. A menudo, estas pruebas se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación alguna con el cribado del cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno, y a menudo se recomienda su extirpación quirúrgica para determinar si es canceroso, ya que realizar una biopsia pulmonar con aguja puede resultar difícil.

Los oncólogos afirman que, si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de Leo es “excelente”, ya que se habrá extirpado en una fase temprana.

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A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, cuyos problemas respiratorios, que se prolongaron durante una década, le obligaban a hablar en un susurro, León suele alzar la voz y, con frecuencia, entona sus oraciones.

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Barry informó desde Milán

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