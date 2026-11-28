Las tradicionales fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y con ellas, los exquisitos platos que forman parte de la gastronomía puertorriqueña, que pueden causar problemas de salud en perros y gatos.

“Dale un pedacito, que es Navidad”, es una frase que puede escucharse una y otra vez en cualquier reunión familiar cuando una mascota se acerca a la mesa atraída por el olor de la comida. Sin embargo, ese gesto puede exponerla a ingredientes que su organismo no tolera o que resultan tóxicos.

De ese modo lo explicó el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), a la vez que alertó que aunque en Puerto Rico, el cerdo, los pasteles, el arroz con gandules, el arroz con dulce y el coquito forman parte de muchas celebraciones, sus ingredientes y formas de preparación pueden hacerlos inadecuados para perros y gatos.

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Para entender por qué se debe tomar esta precaución, conviene conocer los riesgos de algunos alimentos que suelen servirse en nuestras celebraciones navideñas. El CMVPR menciona los siguientes:

Cerdo, cuerito y huesos. Los alimentos con mucha grasa, como los cortes grasosos de cerdo y el cuerito, pueden provocar vómitos, diarrea y pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ser grave. Evita ofrecer cuerito, recortes de grasa y salsas. Los huesos también representan un peligro porque pueden atascarse o causar lesiones en el sistema digestivo.

Los alimentos con mucha grasa, como los cortes grasosos de cerdo y el cuerito, pueden provocar vómitos, diarrea y pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ser grave. Evita ofrecer cuerito, recortes de grasa y salsas. Los huesos también representan un peligro porque pueden atascarse o causar lesiones en el sistema digestivo. Comidas preparadas con ajo y cebolla. El sofrito está presente en muchas recetas puertorriqueñas, incluidos arroces, pasteles, guisos y carnes. Cuando contiene ajo o cebolla, la preparación puede representar un riesgo para perros y gatos: estos ingredientes pueden dañar sus glóbulos rojos y causar anemia. Cocinarlos no elimina ese riesgo.

El sofrito está presente en muchas recetas puertorriqueñas, incluidos arroces, pasteles, guisos y carnes. Cuando contiene ajo o cebolla, la preparación puede representar un riesgo para perros y gatos: estos ingredientes pueden dañar sus glóbulos rojos y causar anemia. Cocinarlos no elimina ese riesgo. Coquito y bebidas alcohólicas. Mantén fuera de su alcance el coquito con ron, la cerveza, el vino y cualquier alimento que contenga alcohol . Su ingestión puede causar desorientación, vómitos, temblores y dificultad para respirar. Tampoco ofrezcaa coquito sin alcohol como alternativa, pues los lácteos pueden provocar molestias digestivas.

Mantén fuera de su alcance el coquito con ron, la cerveza, el vino y cualquier alimento que contenga . Su ingestión puede causar desorientación, vómitos, temblores y dificultad para respirar. Tampoco ofrezcaa sin alcohol como alternativa, pues los lácteos pueden provocar molestias digestivas. Uvas y pasas. Las bandejas de frutas y algunas versiones del arroz con dulce contienen ingredientes peligrosos para los perros. Las uvas y las pasas pueden causar daño renal, por lo que deben mantenerse fuera de su alcance.

Las bandejas de frutas y algunas versiones del arroz con dulce contienen ingredientes peligrosos para los perros. Las uvas y las pasas pueden causar daño renal, por lo que deben mantenerse fuera de su alcance. Chocolate , café y té con cafeína. Tenga cuidado con los bombones, los postres y las tazas que quedan en mesas bajas. El chocolate y la cafeína pueden provocar alteraciones del ritmo cardiaco, temblores y convulsiones, entre otros síntomas.

Tenga cuidado con los bombones, los postres y las tazas que quedan en mesas bajas. El chocolate y la cafeína pueden provocar alteraciones del ritmo cardiaco, temblores y convulsiones, entre otros síntomas. Productos sin azúcar. Algunos dulces, productos horneados y gomas de mascar contienen xilitol. Este endulzante puede causar una disminución peligrosa del azúcar en sangre y daño al hígado en los perros. Revisa las etiquetas y mantén estos productos guardados.

No basta con evitar darle comida directamente. Una mascota curiosa puede alcanzar un plato olvidado o buscar restos en la basura. Para reducir estos riesgos, el CMVPR advierte:

Mantén su alimentación habitual y evita ofrecerle sobras.

Pide a los invitados, incluidos los niños, que no compartan sus alimentos.

Recoge los platos y vasos después de usarlos.

Guarda las bandejas y los ingredientes fuera de su alcance.

Utiliza un zafacón con tapa segura y retira los desperdicios con frecuencia.

Mantén agua limpia disponible y un espacio tranquilo donde pueda descansar.

Al mismo tiempo, recomendói que si deseas incluirla en la celebración con un premio, consulta con su médico veterinario sobre una opción apropiada para su especie y estado de salud.

“Mantener su dieta habitual y controlar el acceso a los desperdicios ayuda a prevenir incidentes”, señaló.