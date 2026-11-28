Los riesgos de darle “un bocadito” a tu mascota en las fiestas
Algunos ingredientes de los platos tradicionales puertorriqueños pueden causar problemas de salud en perros y gatos
28 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
28 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Las tradicionales fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y con ellas, los exquisitos platos que forman parte de la gastronomía puertorriqueña, que pueden causar problemas de salud en perros y gatos.
“Dale un pedacito, que es Navidad”, es una frase que puede escucharse una y otra vez en cualquier reunión familiar cuando una mascota se acerca a la mesa atraída por el olor de la comida. Sin embargo, ese gesto puede exponerla a ingredientes que su organismo no tolera o que resultan tóxicos.
De ese modo lo explicó el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), a la vez que alertó que aunque en Puerto Rico, el cerdo, los pasteles, el arroz con gandules, el arroz con dulce y el coquito forman parte de muchas celebraciones, sus ingredientes y formas de preparación pueden hacerlos inadecuados para perros y gatos.
Para entender por qué se debe tomar esta precaución, conviene conocer los riesgos de algunos alimentos que suelen servirse en nuestras celebraciones navideñas. El CMVPR menciona los siguientes:
No basta con evitar darle comida directamente. Una mascota curiosa puede alcanzar un plato olvidado o buscar restos en la basura. Para reducir estos riesgos, el CMVPR advierte:
Al mismo tiempo, recomendói que si deseas incluirla en la celebración con un premio, consulta con su médico veterinario sobre una opción apropiada para su especie y estado de salud.
“Mantener su dieta habitual y controlar el acceso a los desperdicios ayuda a prevenir incidentes”, señaló.
Otra recomendación que ofrece es que te comuniques inmediatamente con su médico o un hospital veterinarios si sospechas que tu mascota ingirió un alimento tóxico. No esperes a que presente síntomas. Informa qué consumió, la cantidad aproximada y cuánto tiempo ha transcurrido. Si tienes el empaque o la receta, mantenlos disponibles para facilitar la evaluación.
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