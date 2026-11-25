¿Quieres atraer la prosperidad en Navidad? Descubre qué rituales hacer el 24 de diciembre
Estas prácticas simbólicas permiten despedir el año con gratitud y establecer nuevas intenciones para el hogar
25 de noviembre de 2026 - 4:01 PM
25 de noviembre de 2026 - 4:01 PM
La Nochebuena, el 24 de diciembre, está acompañada de tradiciones que van más allá de la cena y los encuentros familiares. Para algunas personas, también es una oportunidad para renovar las energías del hogar, agradecer por lo vivido y expresar sus deseos para el año que comienza.
Entre las costumbres populares se encuentran los rituales con canela, laurel, velas y hierbas aromáticas, elementos relacionados simbólicamente con la prosperidad, la protección y los nuevos comienzos.
Aunque estas prácticas no garantizan buena suerte ni tienen efectos comprobados sobre el futuro, pueden convertirse en momentos de reflexión durante la celebración. Estas son seis alternativas para recibir la Navidad de 2026.
La canela es uno de los ingredientes asociados popularmente con la abundancia, la buena fortuna y la llegada de nuevas oportunidades. Una de las tradiciones consiste en colocar un poco de canela en polvo en la entrada principal de la vivienda.
Para realizar este ritual, se pone una pequeña cantidad en la mano derecha y, desde la puerta, se sopla suavemente hacia el interior mientras se expresa un deseo de prosperidad. Según esta creencia, se recomienda dejar los restos durante algunas horas o hasta el día siguiente.
Otra opción es colocar ramitas de canela en el árbol de Navidad, sujetas con cintas rojas o doradas. También pueden ubicarse tres varitas cerca de la base o preparar pequeños ramilletes para decorar las ventanas y otros espacios del hogar.
Además de la canela, existen otras prácticas populares que utilizan elementos cotidianos para representar deseos de bienestar durante la Nochebuena.
Estas prácticas pueden distribuirse durante el 24 de diciembre. La limpieza del hogar puede realizarse por la mañana, mientras que la preparación de los adornos con canela y romero puede reservarse para la tarde.
Los ejercicios de gratitud y la escritura de propósitos pueden hacerse antes de la cena o de la medianoche, cuando haya un momento para compartir en familia.
Más allá del significado atribuido a cada elemento, estas costumbres representan una oportunidad para agradecer por lo vivido, establecer nuevos propósitos y comenzar el año con una actitud positiva.
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