La Nochebuena, el 24 de diciembre, está acompañada de tradiciones que van más allá de la cena y los encuentros familiares. Para algunas personas, también es una oportunidad para renovar las energías del hogar, agradecer por lo vivido y expresar sus deseos para el año que comienza.

Entre las costumbres populares se encuentran los rituales con canela, laurel, velas y hierbas aromáticas, elementos relacionados simbólicamente con la prosperidad, la protección y los nuevos comienzos.

Aunque estas prácticas no garantizan buena suerte ni tienen efectos comprobados sobre el futuro, pueden convertirse en momentos de reflexión durante la celebración. Estas son seis alternativas para recibir la Navidad de 2026.

¿Dónde poner canela el 24 de diciembre y qué significa?

La canela es uno de los ingredientes asociados popularmente con la abundancia, la buena fortuna y la llegada de nuevas oportunidades. Una de las tradiciones consiste en colocar un poco de canela en polvo en la entrada principal de la vivienda.

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Para realizar este ritual, se pone una pequeña cantidad en la mano derecha y, desde la puerta, se sopla suavemente hacia el interior mientras se expresa un deseo de prosperidad. Según esta creencia, se recomienda dejar los restos durante algunas horas o hasta el día siguiente.

Otra opción es colocar ramitas de canela en el árbol de Navidad, sujetas con cintas rojas o doradas. También pueden ubicarse tres varitas cerca de la base o preparar pequeños ramilletes para decorar las ventanas y otros espacios del hogar.

Otros rituales para recibir la Navidad con buena energía

Además de la canela, existen otras prácticas populares que utilizan elementos cotidianos para representar deseos de bienestar durante la Nochebuena.

Escribir deseos con una hoja de laurel: esta planta se relaciona con la victoria y el éxito. El ritual consiste en escribir tres propósitos para 2027 y guardarlos junto a una hoja de laurel en una caja o lugar especial.

esta planta se relaciona con la victoria y el éxito. El ritual consiste en escribir tres propósitos para y guardarlos junto a una hoja de laurel en una caja o lugar especial. Encender una vela blanca: su significado simbólico está relacionado con la paz, la claridad y los nuevos comienzos. Se puede encender durante unos minutos mientras se realiza una oración o se expresa gratitud. Debe permanecer bajo supervisión y lejos de materiales inflamables.

su significado simbólico está relacionado con la paz, la claridad y los nuevos comienzos. Se puede encender durante unos minutos mientras se realiza una oración o se expresa gratitud. Debe permanecer bajo supervisión y lejos de materiales inflamables. Limpiar y ordenar la casa: en algunas interpretaciones del Feng Shui , despejar los espacios representa una manera de favorecer la circulación de la energía y prepararse para recibir nuevas oportunidades. Se recomienda comenzar por la entrada y las zonas compartidas.

en algunas interpretaciones del , despejar los espacios representa una manera de favorecer la circulación de la energía y prepararse para recibir nuevas oportunidades. Se recomienda comenzar por la entrada y las zonas compartidas. Preparar un arreglo de romero: esta hierba aromática se asocia en distintas tradiciones con la protección y la renovación. Se pueden reunir algunas ramas frescas en un florero y combinarlas con canela o una cinta roja para decorar la vivienda.

esta hierba aromática se asocia en distintas tradiciones con la protección y la renovación. Se pueden reunir algunas ramas frescas en un florero y combinarlas con canela o una cinta roja para decorar la vivienda. Realizar un ejercicio de gratitud: antes de la medianoche, se pueden escribir tres experiencias positivas del año y tres aspectos que se quieran mejorar en 2027. También es posible compartir el ejercicio con familiares y amigos.

¿Cuándo realizar los rituales de Nochebuena?

Estas prácticas pueden distribuirse durante el 24 de diciembre. La limpieza del hogar puede realizarse por la mañana, mientras que la preparación de los adornos con canela y romero puede reservarse para la tarde.

Los ejercicios de gratitud y la escritura de propósitos pueden hacerse antes de la cena o de la medianoche, cuando haya un momento para compartir en familia.