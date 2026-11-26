En algunas ocasiones, las personas que han tomado café pueden llegar a sentir la necesidad de ir al baño. Aunque muchos no le dan importancia, un estudio reciente de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, explicó la relación que tiene esta bebida con el sistema digestivo.

De acuerdo con los resultados que encontraron los científicos, su consumo podría estar asociado tanto con la variedad de bacterias intestinales como con el funcionamiento del intestino.

La investigación fue publicada en la revista Gut Microbiology. En este nuevo análisis participaron, durante nueve días, 61 adultos daneses sanos, quienes ingirieron una SmartPill, una cápsula inalámbrica que mide la acidez, la temperatura, la presión y las contracciones mientras recorre el tubo digestivo, explicó la universidad.

El equipo llegó a una conclusión concreta tras realizar mediciones y entregar a los participantes un diario alimentario que debían diligenciar durante ocho días. Asimismo, recurrió al análisis de heces y orina para conocer más acerca de la composición de la microbiota intestinal y contrastar los datos sobre el consumo de cafeína y sus metabolitos.

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Los bebedores habituales eran aquellos que tomaban entre una y cinco tazas de café al día. Este grupo estaba conformado por 48 personas, que consumían una media de 350 mililitros diarios. Por otro lado, había 13 participantes clasificados como personas con un consumo ocasional, quienes ingerían menos de 30 mililitros al día.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los expertos fue el pH del intestino delgado de quienes ingerían esta bebida de manera habitual, pues presentaban una mayor acidez en esta parte del sistema digestivo.

Es un dato que cobra relevancia debido a que el pH condiciona el trabajo de las enzimas encargadas de descomponer los alimentos. Aun así, los expertos reconocen que todavía no tienen claro qué consecuencias puede tener este cambio para la salud.

Por otro lado, los investigadores detectaron una asociación entre los niveles de metabolitos de la cafeína en la orina y un mayor número de contracciones del colon.

Francesca Bucci, autora principal del estudio y doctoranda de la universidad, indicó: “Las contracciones intestinales pueden favorecer una digestión saludable y, en sus palabras, ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener los músculos intestinales en buen estado”.

De igual manera, los participantes que consumían más tazas de café al día presentaban una mayor cantidad de bacterias. Sin embargo, la revista científica indicó que esto solo se pudo observar en la riqueza, una medida que contabiliza los distintos tipos de microorganismos presentes.