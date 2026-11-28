¿Tu perro destruye todo cuando se queda solo? Esta podría ser la razón
Conoce qué provoca este comportamiento y cómo puedes ayudar a tu mascota
28 de noviembre de 2026 - 12:15 PM
28 de noviembre de 2026 - 12:15 PM
Volver a casa y encontrar muebles mordidos o almohadones destrozados suele generar frustración, pero lejos de tratarse de un acto de “venganza” o rebeldía, detrás de estas conductas hay causas emocionales, físicas o de desarrollo que conviene identificar.
Uno de los principales motivos es la ansiedad por separación, un cuadro de angustia real que el animal sufre al perder contacto con sus tutores. Según estudios publicados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) y la Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), este trastorno se manifiesta con destrozos focalizados cerca de puertas o ventanas —en intentos por escapar—, ladridos o aullidos persistentes, jadeos, salivación excesiva e incluso eliminación inapropiada dentro del hogar.
Sin embargo, los especialistas en comportamiento animal advierten que no toda destrucción responde a un trastorno de pánico:
Para revertir la situación, el primer paso es observar el contexto en el que ocurren los destrozos y adaptar las rutinas diarias:
Finalmente, los veterinarios remarcan que nunca se debe castigar ni retar al perro al regresar: el animal no asocia el reto con lo ocurrido horas antes y la reprimenda solo agrava su angustia. Ante episodios persistentes, la consulta con un médico veterinario o etólogo resulta indispensable para diseñar un abordaje adecuado.
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