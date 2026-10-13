El Vaticano anuncia que el papa León XIV padece cáncer de pulmón

El papa León XIV fue sometido el martes por la tarde a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli, en Roma, luego de que pruebas médicas previas detectaran indicios de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

El diagnóstico fue confirmado mediante el análisis del tejido extraído durante la intervención.

Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, donde se encontraba el tejido.

1 / 8 | Un gigante de fe: así se prepara Perú para recibir al papa León XIV. Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. - Martin Mejia 1 / 8 Un gigante de fe: así se prepara Perú para recibir al papa León XIV Una escultura del papa León XIV se encuentra parcialmente construida antes de su visita a Lima, Perú. Martin Mejia Compartir

La operación, realizada según lo previsto, fue calificada como exitosa por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes informaron que no se produjeron complicaciones. El papa permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico duró cerca de 90 minutos.

Tras la intervención, despertó con normalidad y quedó bajo observación durante un breve periodo antes de regresar a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

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El comunicado oficial no precisó si el cáncer se encontraba limitado al tejido extirpado, si existe evidencia de que se haya extendido a otras partes del cuerpo ni qué tratamiento adicional podría necesitar el pontífice. Tampoco ofreció detalles sobre su pronóstico.

En resumen, el adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. Sin embargo, la información divulgada por el Vaticano no permite determinar la etapa de la enfermedad ni establecer qué implicaciones tendrá para la salud del Papa a largo plazo.

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, llegó al puesto más alto del Vaticano en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco el 21 de abril de ese año.

Fue elegido el 8 de mayo, durante el cónclave celebrado en la Capilla Sixtina, y adoptó el nombre de León XIV. Su elección lo convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y en el 267.º papa de la Iglesia católica.

En su primera aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, saludó a los fieles congregados en la plaza con las palabras: “¡La paz esté con todos ustedes!”, un mensaje con el que marcó el tono de su pontificado.