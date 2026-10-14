El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado por cáncer

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma tras una operación para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho y la confirmación de un diagnóstico de cáncer, informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.

El Vaticano indicó que ofrecería más información durante el transcurso del día.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, informó el Vaticano el martes por la noche en un boletín médico publicado después de la cirugía. Según el comunicado, los exámenes preoperatorios habían levantado sospechas sobre el diagnóstico, que fue confirmado durante la intervención quirúrgica.

El boletín médico no mencionó cuáles serían los próximos pasos del tratamiento. El Vaticano indicó que, por el momento, los médicos no contemplan la quimioterapia ni otras terapias, a la espera de los resultados de otras pruebas. La oficina de prensa del Vaticano señaló que el comunicado médico describió la extirpación del lóbulo como “radical”, lo que indica que los médicos retiraron todo el tejido sospechoso con la esperanza de eliminar cualquier rastro restante del cáncer.

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También se habrían extirpado los ganglios linfáticos del papa para analizarlos y determinar si el cáncer se había propagado. Sin embargo, todavía no se habían divulgado los resultados de esas pruebas.

“El adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón y también el que tiene el pronóstico más favorable”, afirmó el doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Centro Integral de Cáncer Lombardi de la Universidad de Georgetown. “Aunque conocemos el diagnóstico, ahora necesitamos conocer la etapa”.

“Ahora necesitamos saber qué tamaño tiene, cuántas lesiones hay en el pulmón. ¿Se trata de un solo nódulo o de más de uno? ¿Los ganglios linfáticos tienen células cancerosas?”, expresó Liu.

Si el cáncer se ha propagado, serán necesarias más pruebas para determinar qué tipo de tratamiento seguir, explicó. Entre las opciones figuran la quimioterapia, la combinación de quimioterapia e inmunoterapia o la terapia dirigida, que consiste en administrar medicamentos orales diseñados para combatir determinados tipos de cáncer.

Hasta que se conozcan esos resultados, no estará claro cuáles serán las implicaciones para la salud del papa a largo plazo. Varios expertos dijeron a The Associated Press (AP) que la salud general y la condición física de cada paciente serán factores determinantes.

Aseguran que la cirugía fue exitosa

El papa, de 71 años, permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, según informó el Vaticano el martes. La operación en sí duró unos 90 minutos.

“La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado, que añadió que el pontífice regresó posteriormente a su habitación.

El pulmón derecho tiene tres secciones o lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Después de extirpar uno de los lóbulos, el resto del pulmón puede compensar gradualmente la pérdida, especialmente en personas que, por lo demás, gozan de buena salud y mantienen una actividad física regular.

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León XIV había entrado al hospital Gemelli por la entrada principal más temprano ese día y saludó con la mano a decenas de personas que se habían congregado para recibirlo. El Vaticano informó que la intervención estaría a cargo de un equipo dirigido por el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli.

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El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel de transparencia poco habitual sobre el primer problema de salud grave divulgado públicamente durante sus 17 meses de papado. El domingo, durante la oración del mediodía, reveló que se había detectado un nódulo pulmonar localizado y anunció que sería extirpado.

Antes de la operación, oncólogos señalaron que, incluso si el nódulo resultaba canceroso, el pronóstico del papa sería “excelente”, ya que se habría detectado y extirpado en una etapa temprana.

El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias del papa hasta el 20 de octubre.

Aunque el hospital Gemelli cuenta con un apartamento especial para los papas que lo han utilizado en el pasado, con una capilla privada en el décimo piso, León XIV permanecerá en una habitación cercana, según informó la oficina de prensa del Vaticano, debido a que el apartamento papal está en proceso de renovación.

Recuperación podría permitirle viajar a Sudamérica en noviembre

Todavía no se había informado si León XIV podría realizar el viaje que tiene previsto a Sudamérica el próximo mes.

Los cirujanos oncólogos suelen recomendar a los pacientes que no viajen en avión durante las tres semanas posteriores a una operación. Ese plazo le permitiría al papa realizar, si su recuperación lo permite, el viaje programado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

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El itinerario previsto es ambicioso y el más extenso de su papado hasta la fecha. Incluye recorrer poco más de 31,000 kilómetros (19,000 millas) en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, además de afrontar un cambio considerable de altitud en Perú.

“Si se trata de una etapa 1, puede completar estos viajes. Si necesita más tratamiento, probablemente le recomendaría que no viajara”, afirmó Liu, quien no participa en la atención médica del papa.

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