¿Día de playa? Marejadas mantienen el riesgo en las costas

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Si tienes planes de ir a la playa, presta atención a las condiciones del mar, pues este fin de semana persiste un riesgo moderado de corrientes marinas que pudiera elevarse a alto con la llegada de otra marejada el lunes.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que una marejada que comenzó a llegar durante la noche del viernes mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra.

Aunque se espera que las olas rompientes se mantengan en cinco pies o menos, la científica advirtió que son posibles corrientes que amenacen la vida de los bañistas.

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Para el lunes, la agencia vigila la posible llegada de otra marejada asociada a una baja presión que pudiera salir de la costa este de Estados Unidos.

“Esto pudiera traer energía y pudiera aumentar el oleaje también. Así que esta sí pudiera elevar el riesgo y pudiera ser alto para inicios de semana laboral”, sostuvo Novoa.

Ese escenario también pudiera generar oleaje rompiente peligroso y el SNM no descarta la posibilidad de emitir una advertencia de oleaje fuerte ante ese escenario.

La meteoróloga exhortó a mantener la precaución y recordó que 18 personas han muerto por corrientes marinas en lo que va de año.

En cuanto a las lluvias, un aumento en la humedad favorecerá el desarrollo de aguaceros durante el fin de semana. En la mañana del sábado se registraba actividad en el sureste, aunque sin acumulaciones significativas.

Según Novoa, las mayores acumulaciones se esperan en el interior y noroeste, principalmente por los efectos locales. Advirtió que los aguaceros podrían provocar acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente, aunque el riesgo de inundaciones se mantiene limitado.

El patrón podría continuar el domingo, mientras que el lunes aumentaría un poco la probabilidad de inundaciones hacia el interior y oeste.