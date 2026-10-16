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Primera foto del papa tras su operación por cáncer de pulmón: oficiando misa desde el hospital

En su cuarto día ingresado, León XIV muestra una “mejoría constante”, según sus médicos

16 de octubre de 2026 - 9:21 AM

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Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares. (Vatican Media/Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.

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Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. El Vaticano informó el miércoles que León XIV se recuperaba según lo previsto tras la cirugía y que el viaje previsto para Uruguay, Argentina y Perú, seguía en pie. Comerciantes aprovechan y venden figuras previo al viaje del papa León XIV en Perú.
1 / 10 | En imágenes: la estatua a tamaño real del papa León XIV que atrae miradas en Perú. Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. - Martin Mejia

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, “en ese momento se encontraba libre de servicio”, según ha precisado el Vaticano.

Y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, según el Vaticano.

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Así fue sorprendido tras dar una misa en la ciudad de Bamenda, en Camerún.

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.

En su cuarto día ingresado, León XIV muestra una “mejoría constante” y ya ha recobrado una “completa autonomía”, según el último boletín de sus médicos.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVCáncer
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