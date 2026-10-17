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¿Medicamentos vencidos en casa? DEA habilitará 30 centros para recogerlos

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. el próximo sábado, 24 de octubre

17 de octubre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde que la campaña comenzó a efectuarse en 2010, la DEA ha recolectado más de 4.1 millones de libras (2,100 toneladas) de medicinas recetadas. (Archivo)
Desde que la campaña comenzó a efectuarse en 2010, la DEA ha recolectado más de 4.1 millones de libras (2,100 toneladas) de medicinas recetadas. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los medicamentos recetados que llevan meses olvidados en el botiquín, que vencieron o que ya no necesitas podrán entregarse de forma gratuita y anónima el sábado, 24 de octubre, en 30 centros de recolección alrededor de Puerto Rico, anunció la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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La jornada se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., como parte de la edición número 31 del Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, una iniciativa dirigida a prevenir su uso indebido.

El agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Mayer, exhortó a las personas a revisar sus botiquines y retirar aquellos fármacos que ya no utilizan.

“Un medicamento recetado que ya no necesitamos puede representar un riesgo para nuestros hijos, nuestros adultos mayores y cualquier persona que tenga acceso a él (...) Un gesto tan sencillo como entregar un medicamento que ya no se utiliza puede evitar una tragedia”, expresó Mayer en declaraciones escritas.

Durante la actividad se aceptarán tabletas, cápsulas, parchos medicados y otras presentaciones de medicamentos recetados. También podrán entregarse líquidos, como jarabes, siempre que estén debidamente sellados en sus envases originales.

No se recibirán jeringuillas, agujas, objetos punzantes ni drogas ilícitas. Los participantes no tendrán que ofrecer información personal para entregar los medicamentos.

Según la agencia, mantener fármacos innecesarios en el hogar puede facilitar que se compartan con otras personas o permanezcan al alcance de menores, con el riesgo de provocar intoxicaciones accidentales, dependencia y otras consecuencias graves.

En la jornada celebrada en abril de 2026, se recolectaron más de 4,000 libras de medicamentos en Puerto Rico, informó la DEA.

La agencia también indicó que, hasta abril de 2024, estas jornadas habían permitido recoger conjuntamente unas 68,455 libras de medicamentos y otros materiales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Para identificar el centro de recolección más cercano, los ciudadanos pueden visitar DEATakeBack.com.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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