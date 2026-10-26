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Detienen a un joven de 15 años como sospechoso de tiroteo en universidad de Florida que dejó a 11 personas heridas

La información apunta a que ninguno de los heridos era el objetivo previsto

26 de octubre de 2026 - 10:56 AM

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El tiroteo tuvo lugar justo a las afueras del Bragg Memorial Stadium, tras la derrota de la Florida A&M ante Arkansas-Pine Bluff. (Mark Wallheiser)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un joven de 15 años ha sido acusado de un tiroteo ocurrido este fin de semana en el que resultaron heridas 11 personas en la Universidad Florida A&M, tras el partido de fútbol americano de bienvenida de la universidad, según informó la policía este lunes.

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Los investigadores afirman que, antes del tiroteo del sábado por la noche, se produjo una pelea, y todo parece indicar que ninguna de las víctimas era el objetivo previsto.

Las autoridades detuvieron el domingo al sospechoso, un adolescente, y le imputaron los delitos de intento de asesinato en segundo grado y posesión de un arma de fuego por parte de un menor infractor, según un comunicado de la policía de Tallahassee.

El tiroteo tuvo lugar justo a las afueras del Bragg Memorial Stadium, tras la derrota de la Florida A&M ante Arkansas-Pine Bluff.

Una persona resultó alcanzada por los disparos y otra resultó herida mientras huía. Seis de los heridos eran menores de edad, según informó la policía el domingo.

Según las autoridades, al menos tres de las víctimas sufrieron heridas graves.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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