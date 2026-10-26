Pena de prisión para Chris Brown en Londres queda suspendida

El cantante Chris Brown, ganador de un Grammy, evitó el lunes cumplir una pena de cárcel por agredir a un productor musical con una botella de tequila en una discoteca londinense hace tres años.

El hombre, de 37 años, fue condenado a ocho meses de prisión, con la pena suspendida durante un año.

Se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel tras declararse culpable en julio de un delito de alteración del orden público por la agresión ocurrida en la pista de baile del Tape, un club privado del lujoso barrio de Mayfair, en febrero de 2023.

Las imágenes de vídeo proyectadas durante el juicio mostraban cómo Brown tuvo que ser separado de la víctima, su amigo Abraham Diaw, tras golpearle dos veces en la cabeza con una botella.

“El uso repetido de una botella de cristal de esa forma, especialmente dirigido a la cabeza, era claramente peligroso, ya que entrañaba el riesgo de causar una lesión más grave que la que finalmente se sufrió”, afirmó el juez Tony Baumgartner en el Tribunal Penal de Southwark.

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A pesar de la gravedad del ataque, Baumgartner afirmó que Brown no reunía los requisitos para recibir una pena privativa de libertad, ya que se había declarado culpable y concurrían varias circunstancias atenuantes, entre ellas un empleo estable y su labor benéfica. El juez reconoció las condenas anteriores de Brown, pero señaló que había mantenido un historial limpio en los últimos años.

Antecedentes penales

Brown se ha visto envuelto en repetidos problemas legales desde que fuera condenado por un delito grave en 2009 por agredir a su entonces novia, Rihanna, horas antes de que ambos tuvieran previsto actuar en los Grammy.

Ha sido detenido en varios estados de Estados Unidos por altercados, pero o bien no se le imputaron cargos o bien la fiscalía retiró posteriormente los cargos. En 2019 fue detenido en París e interrogado como sospechoso de violación, pero quedó en libertad sin que se le imputaran cargos.

A cambio de su declaración de culpabilidad, la fiscalía retiró los cargos de agresión, intento de causar lesiones graves y posesión de un arma ofensiva, una botella.

Omololu Akinlolu, amiga y profesora de canto de Brown, también se declaró culpable de alteración del orden público y fue condenada a cuatro meses de prisión con suspensión de la pena.

Se entiende por “altercado” el uso o la amenaza de violencia ilícita que hace que alguien tema por su seguridad.

Brown se ha disculpado por el ataque

La fiscal Heidi Stonecliffe afirmó que Brown desempeñó un papel protagonista en el ataque.

“Sea cual sea la circunstancia, cuando se ve ese vídeo, es el señor Brown quien se mueve primero”, afirmó Stonecliffe.

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La abogada defensora Sallie Bennett-Jenkins afirmó que Brown se disculpó con todas las personas que se encontraban en la discoteca aquella noche, aunque subrayó que la agresión no duró más de 20 segundos.

“Se trata de un incidente desagradable y poco digno”, afirmó Bennett-Jenkins. “Es algo que, sin duda, habrá causado malestar a los presentes y por lo que el señor Brown… ofrece una sincera disculpa a todos los presentes".

Diaw recibió el alta del hospital con lesiones en la cabeza y la rodilla, según Stonecliffe.

Una multitud recibe a Brown a la salida del juzgado

Brown fue recibido con vítores a la salida del juzgado por seguidores que habían acudido desde lugares tan lejanos como Italia y los Países Bajos.

Tenía el rostro oculto tras una máscara negra y unas gafas oscuras, y su pelo decolorado quedaba casi totalmente oculto bajo una gorra de béisbol negra. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un jersey de cuello alto de color claro.

Lanzó un beso a una admiradora y pareció firmar un autógrafo a otra mientras se abría paso entre un grupo de fotógrafos y curiosos.

No todo el mundo le animaba. Cuando llegó al juzgado por la mañana, se oyó una sola voz que le gritaba para preguntarle cuándo iba a aprender que la violencia no está bien.

Brown abandonó el Reino Unido tras la pelea, pero fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de Mánchester tras viajar a la ciudad para dar un concierto. Había quedado en libertad bajo fianza de 5 millones de libras (6.7 millones de dólares), lo que le permitió realizar giras por Europa y Norteamérica durante los dos últimos veranos.

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