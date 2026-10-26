Aplazan vista para dictar sentencia contra conductora que provocó la muerte de dos jinetes en Loíza

El Tribunal de Carolina aplazó este lunes la vista para dictar sentencia contra Ruthy Trenche, quien fue declarada culpable de tres de los siete cargos relacionados con la muerte de los jinetes José J. Díaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa, en un incidente ocurrido el 24 de marzo de 2024 en la carretera PR-188, en Loíza.

La determinación del tribunal surge luego de que el abogado de Trenche pidiera tiempo adicional para evaluar el informe pre-sentecia radicado por un trabajador social del Programa de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección.

De acuerdo al licenciado Edwin Castro Fontanez, el informe no fue entregado a tiempo y por tanto no se pudo evaluar las recomendaciones que se hacen o impugnarlas acorde al derecho y a las reglas de los procedimientos legales en los casos criminales de los tribunales de Puerto Rico.

A esos fines, el juez Edgar Figueroa Vázquez pautó la vista de sentencia para el 23 de noviembre a las 9:00 a.m. y además solicitó que se citara al trabajador social que redactó el informe presentencia para que así la defensa de Trenche pudiese impugnarlo.

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“Ese día se llevará a cabo la impugnación y la sentencia”, decretó el togado a preguntas del Ministerio Público.

Trenche fue encontrada culpable de tres cargos de violación a la Ley de Tránsito por atropellar a dos jinetes y sus caballos mientras conducía en estado de embriaguez en Loíza el pasado 23 de marzo de 2024.

Ruthy Trenche Chávez (Suministrada)

La Fiscalía le radicó originalmente siete cargos, pero esta fue absuelta de cuatro: dos por violaciones al Artículo 7.06 de la Ley 22, por causar un grave daño corporal que culminó en la muerte de una persona, delito que conlleva una pena fija de 15 años de prisión; y otros dos por infringir el Artículo 6(a) de la Ley 154, que tipifica el maltrato severo de animales.

Conforme a la investigación realizada por la División de Patrullas y Carreteras de la Policía de Puerto Rico, Trenche conducía por la PR-188 cuando impactó a José J. Diaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa, de 43 años.