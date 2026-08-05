En tres cargos: juez encuentra culpable a conductora por la muerte de dos jinetes en Loíza

A dos años de la tragedia, el juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Carolina, encontró culpable a Ruthy Trenche Chávez en tres de los siete cargos que enfrentaba por la muerte de dos jinetes y sus dos equinos por hechos que ocurrieron mientras conducía una Toyota Tundra gris por la PR-188, en Loíza.

La acusada enfrentaba siete cargos: cinco al amparo de la Ley 22-2000 de Tránsito y dos bajo la Ley 154-2008 para el Bienestar y la Protección de los Animales. Sin embargo, solo fue hallada culpable en dos cargos bajo la Ley 22 y un cargo bajo la Ley 154, por lo que será sentenciada el próximo 24 de septiembre.

A modo de resumen, el juez encontró culpable a la acusada en dos cargos bajo la Ley 22, específicamente por violaciones al Artículo 5.07(c) sobre imprudencia o negligencia, que tipifica como delito grave que un conductor ocasione la muerte de una persona; y en un cargo bajo la Ley 154 por maltrato de animales.

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En cambio, la acusada resultó absuelta de los cargos que enfrentaba por violación al Artículo 7.02 de la Ley 22 de Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, así como del Artículo 7.06 de Grave Daño Corporal, que implicaba una pena de reclusión de 15 años de prisión. También de un cargo bajo la Ley 154 de maltrato de animales.

Conforme a la investigación de la División de Patrullas y Carreteras de la Policía, la noche del 23 de marzo del 2024, Trenche Chavéz conducía presuntamente en estado de embriaguez y a exceso de velocidad cuando impactó a José J. Diaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa, de 43 años, amigos de infancia y compadres.

Argumentaciones finales

Durante su turno de 30 minutos para las argumentaciones finales, el fiscal Juan M. Mencacci Bagú sostuvo que la defensa podía intentar desvirtuar la prueba “sustantiva” presentada por la Fiscalía. Sin embargo, afirmó que la evidencia demostraba que la acusada fue la responsable del accidente de tránsito.

Asimismo, Mencacci Bagú añadió que, tras la colisión fatal, la acusada descendió descalza de su guagua y, luego de observar la “escena dantesca”, permaneció en el lugar, pero no fue capaz de llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1. “Ruthy es la que se acerca e impacta a los jinetes en el paseo”, precisó el fiscal.

“La prueba demostró que la conductora era Ruthy Trenche Chavez”, abundó Mencacci Bagú, quien insistió que la acusada es la responsable del “acto criminal” que provocó la muerte de los jinetes. Añadió que el perito del Estado demostró que la acusada iba a 60 millas por hora al momento de impactar a las víctimas.

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A su vez, el fiscal expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y manifestó que esperaba que Dios les concediera fortaleza para sobrellevar la pérdida. Además, reflexionó sobre el profundo dolor que representa este caso. “Juez, yo le voy a pedir que encuentre responsable y convicta”, puntualizó.

En contraste, el licenciado Edwin Castro Fontánez, representante legal de la acusada, sostuvo durante sus argumentaciones que en este caso existe “duda razonable”. “Ruthy Trenche no tenía la intención de causarle daño a ningún ser humano ni de causarle daño a ningún animal. Fue el destino y la desgracia”, dijo.

Asimismo, Castro Fontánez alegó que la carretera donde ocurrieron los hechos carece completamente de iluminación. Añadió que su clienta se enfrentó a un “momento súbito”, donde “no tenía otra opción”. “No los vio, porque no había forma, porque ese sitio estaba totalmente oscuro”, afirmó el abogado.

“Nuestra cliente se enfrentó a dos caballos y dos jinetes en contra del tránsito en la misma vía que ella tenía”, abundó Castro Fontánez, quien además señaló las presuntas irregularidades que rodean la investigación de la Policía. “La prueba de alcohol por aliento fue obtenida de manera ilegal”, alegó.

Para concluir su intervención, el licenciado se refirió a las consecuencias que este caso ha tenido para la acusada. “Lleva dos años y medio de los cuales su vida se ha ido al piso porque la han tenido como asesina”, dijo el licenciado, quien también le pidió disculpas a la familia de los dos jinetes afectados.

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Defensa presenta a su perito

En la recta final del juicio, la defensa presentó más temprano el testimonio del perito en reconstrucción de accidentes Edgar José Tirado, contratado para evaluar la evidencia recopilada por el Estado y emitir su opinión. El interrogatorio estuvo a cargo de Castro Fontánez, quien hizo múltiples preguntas al perito sobre el caso.

Con el testimonio, la defensa intentó sembrar dudas sobre la investigación de la Policía sobre el accidente. En esa línea, Tirado indicó que la Uniformada pudo haber realizado un mejor trabajo pericial en el caso, ampliando la metodología utilizada para estimar, por ejemplo, la velocidad en la que venía el vehículo y el impacto.

Como parte de su análisis, el testigo explicó que examinó el croquis de la escena, el informe preparado por el sargento Samuel Salgado Ríos y las fotografías del accidente fatal. Además, indicó que visitó en dos ocasiones el lugar de los hechos, en la PR-188, donde evaluó el área con la ayuda de un dron no tripulado.

Además, Tirado criticó la metodología utilizada para estimar la velocidad a la que se desplazaba el vehículo involucrado en el accidente. También cuestionó que se concluyera que el vehículo no había frenado únicamente porque no se encontraron marcas sobre el pavimento, en lugar de recurrir a otros métodos alternos.

“En este caso, la metodología utilizada (por las autoridades) está errada”, afirmó Tirado, quien puntualizó que el cálculo de velocidad realizado durante la investigación policíaca carece de validez técnica, y que, a su juicio, el punto de impacto identificado por la Uniformada también es incorrecto.