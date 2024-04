Fallece segundo jinete atropellado en Loíza por una conductora presuntamente ebria

En entrevista con El Nuevo Día , la directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia , Jimara Gabriel Maisonet, aclaró que en este tipo de casos la prueba de alcohol no es la única pieza de evidencia que se requiere para radicar cargos en contra de una persona.

“Los casos de muerte en la carretera no son casos que uno pueda ver de manera rápida. A veces, la rapidez lo que hace es que no podamos radicar los cargos correctos o que no tengamos todos los elementos de juicio”, aseveró.