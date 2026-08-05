Zar de Energía insta a reducir el consumo de energético por relevos de carga de esta noche

LUMA Energy informó hoy, miércoles, que activó un relevo de carga debido a deficiencia en generación de energía eléctrica en la central de Costa Sur, operada por el consorcio Genera PR.

“Hay relevos de carga por insuficiencia de generación de Genera por la salida de Costa Sur 6″, indicó LUMA en sus redes sociales. “Esto significa que no hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes. Las compañías generatrices, como Genera PR y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son responsables de la generación eléctrica en la isla”, añade la breve comunicación.

A las 4:55 p.m. el portal del consorcio encargado de la distribución y transmisión de energía mostraba 73,037 sin el servicio de energía, con las regiones más afectadas siendo Caguas, con 24,135; Bayamón con 17,794; la región de Ponce con 9,560 y la región de Arecibo con 9,434 clientes sin el servicio.

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A la misma hora, el portal de Genera PR indicaba que la Central Costa Sur estaba fuera de servicio, mientras que se registraban 2,623 megavatios (MW) de generación total del sistema, 2,735 MW de capacidad disponible; 126 MW de reserva en rotación y 155 MW de reserva operacional.

El consorcio estima una demanda de 2,773 MW para la próxima hora con una demanda máxima registrada el miércoles de 2,626 MW.

A eso del mediodía del miércoles, Genera PR había indicado que la salida de la Unidad 5 de la Central Costa Sur, en Guayanilla, en horas de la madrugada, obedecía a trabajos programados de mantenimiento en el patio de interruptores que interconecta la generación con la red de transmisión, y que la planta debe volver a sincronizarse al sistema en horas de la tarde.

“A las 2:15 a.m. de hoy, se coordinó la salida de la Unidad 5 de la Central Costa Sur, luego de que el Operador de Transmisión y Distribución identificara un puente abierto en la salida de la unidad hacia el Switchyard de 230 kV”, indica una entrada en la página de Facebook de la empresa.

La comunicación escrita añade que, “de acuerdo con la evaluación del Operador de Transmisión y Distribución, los trabajos en el Switchyard de 230 kV se esperan culminen durante la tarde de hoy. Una vez finalicen estos trabajos, la Unidad 5 podrá continuar su proceso de arranque, incluyendo el rodaje de la turbina y su posterior sincronización al Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.

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El consorcio anticipó que en la Unidad 6 de la Central Costa Sur se completaron satisfactoriamente todos los trabajos correspondientes a su proceso de arranque y se preparaban para rodar la turbina y sincronizar la unidad al sistema eléctrico durante la tarde del miércoles, una vez se completen las maniobras operacionales y autorizaciones correspondientes.

Asimismo, el zar de Energía, Josué Colón, confirmó que la unidad salió de servicio de forma programada a las 2:15 a.m. del miércoles, para que se pudieran “corregir unos puntos de falla en el centro de transmisión de 230 kV (kilovoltios)”.