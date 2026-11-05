Arrestan a mujer que figuraba en la lista de los más buscados por la Policía en Bayamón
Contra Katherine M. Rodríguez Rodríguez pesaba una orden de arresto por maltrato y apropiación ilegal
5 de noviembre de 2026 - 2:54 PM
5 de noviembre de 2026 - 2:54 PM
Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía arrestaron el miércoles a una mujer de 24 años que figuraba en la lista de las 10 personas más buscadas del área de Bayamón.
De acuerdo con la Policía, contra Katherine M. Rodríguez Rodríguez pesaba una orden de arresto por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y apropiación ilegal.
Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2025, en Levittown, Toa Baja, donde se presentó una querella por un incidente relacionado con violencia doméstica y la presunta apropiación de dinero en efectivo.
La orden de arresto fue expedida por el juez Manuel Méndez, quien le señaló una fianza de $10,000.
Rodríguez Rodríguez fue ingresada en la Institución Correccional 705 de Bayamón, al no prestar la fianza.
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