Más de la mitad de Puerto Rico sigue bajo sequía o sequedad pese a lluvias

La sequía extrema desapareció del mapa de Puerto Rico en el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos, publicado este jueves, aunque el 51.63% del territorio aún permanece bajo algún nivel de sequía o condiciones atípicamente secas.

La semana pasada, un 7.23% de la isla figuraba bajo sequía extrema, la categoría más intensa que se registraba en el territorio.

Según el nuevo informe, el 15.16% de Puerto Rico presenta sequía severa, frente al 15.70% del jueves anterior. Entretanto, el área bajo sequía moderada aumentó de 19.95% a 26.51%.

Las condiciones atípicamente secas, que no se clasifican como sequía, abarcan ahora el 9.96% del territorio, en comparación con el 9.84% de la semana pasada.

En conjunto, la extensión afectada por sequía o sequedad disminuyó de 52.72% a 51.63%, una reducción de 1.09 puntos porcentuales.

El resumen del Monitor destacó las precipitaciones intensas recientes en el sur de Puerto Rico, con acumulaciones de entre una y tres pulgadas.