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Más de la mitad de Puerto Rico sigue bajo sequía o sequedad pese a lluvias

El informe más reciente eliminó la categoría extrema, aunque un 15.16% del territorio permanece con condiciones severas

5 de noviembre de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucían las condiciones de sequía este jueves, 5 de noviembre. (US Drough)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La sequía extrema desapareció del mapa de Puerto Rico en el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos, publicado este jueves, aunque el 51.63% del territorio aún permanece bajo algún nivel de sequía o condiciones atípicamente secas.

RELACIONADAS

La semana pasada, un 7.23% de la isla figuraba bajo sequía extrema, la categoría más intensa que se registraba en el territorio.

Según el nuevo informe, el 15.16% de Puerto Rico presenta sequía severa, frente al 15.70% del jueves anterior. Entretanto, el área bajo sequía moderada aumentó de 19.95% a 26.51%.

Las condiciones atípicamente secas, que no se clasifican como sequía, abarcan ahora el 9.96% del territorio, en comparación con el 9.84% de la semana pasada.

En conjunto, la extensión afectada por sequía o sequedad disminuyó de 52.72% a 51.63%, una reducción de 1.09 puntos porcentuales.

El resumen del Monitor destacó las precipitaciones intensas recientes en el sur de Puerto Rico, con acumulaciones de entre una y tres pulgadas.

Sin embargo, indicó que no se justificaron cambios en las clasificaciones del noreste de la isla.

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