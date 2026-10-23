Aunque hay leve alivio en la sequía, condiciones extremas persisten en 7.23% de Puerto Rico

Las condiciones de sequía registraron una leve mejoría esta semana en Puerto Rico tras las lluvias recientes, aunque la sequía extrema permaneció en un 7.23% del territorio, según el informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El área bajo sequía moderada (D1) disminuyó de un 23.18% la semana pasada a un 20.49%, mientras que la proporción con sequía severa (D2) se redujo de un 17.46% a un 15.79%. La sequía extrema (D3) se mantuvo sin cambios.

En tanto, el territorio con condiciones atípicamente secas (D0) aumentó de un 9.14% a un 9.66%. Esta clasificación corresponde a sequedad y no constituye, por sí sola, una categoría de sequía.

“Esta semana, las condiciones de sequía continuaron mejorando en algunas zonas de Puerto Rico tras las lluvias adicionales y los beneficios persistentes de las precipitaciones de las últimas semanas”, señaló el informe.

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1 / 9 | En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo. Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. - Marko Drobnjakovic 1 / 9 En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. Marko Drobnjakovic Compartir

Las lluvias se distribuyeron de manera desigual, con mayores beneficios en sectores del oeste y este de Puerto Rico y las islas cercanas. La mejoría en los indicadores de precipitación a 30 y 60 días, la humedad del suelo y el caudal de los ríos contribuyó a aliviar las condiciones.

“Se observaron mejoras de una categoría en algunas zonas del oeste y este de Puerto Rico, incluyendo áreas localizadas de Vieques y Culebra, donde las lluvias recientes ayudaron a reducir los déficits de humedad a corto plazo”, precisó el documento.

Sin embargo, persistieron déficits de precipitación a largo plazo en sectores de las llanuras costeras del sur y el interior, donde la escasez de agua subterránea y los bajos niveles de los embalses continuaron evidenciando una sequía hidrológica persistente.

“El bajo nivel de almacenamiento en los embalses de la Cuenca del Río de La Plata también siguió siendo motivo de preocupación, lo que justifica el mantenimiento de las clasificaciones de sequía existentes en las zonas afectadas”, añadió el informe.

Bajo condiciones de sequía extrema pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.