Gobierno de Puerto Rico anuncia asistencia federal para comerciantes afectados por la sequía

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), anunció la disponibilidad de préstamos federales por pérdidas económicas (EIDL) de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) para comerciantes y otras entidades elegibles afectadas por la sequía.

“Nuestros pequeños y medianos negocios son esenciales para las comunidades y la actividad económica de Puerto Rico. Ante el impacto de la sequía, queremos que los comerciantes conozcan las herramientas federales disponibles y puedan recibir asistencia directa para evaluar sus opciones de recuperación. Continuaremos colaborando con la SBA para facilitar el acceso a estos recursos”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón sobre la iniciativa.

Como parte de la coordinación del DDEC con la SBA, personal federal ofrecerá orientación y asistencia presencial en el Centro Único de Servicios (CUS), ubicado en el pirmer nivel de las instalaciones del DDEC, Edificio de Fomento Industrial, avenida Roosevelt #355, El personal del SBA estará brindando orientación y asistencia hasta el viernes, 13 de noviembre de 2026, en el horario de 8:00 a.m. - 12:00 md., y, de 1:00 p.m. - 4:30 p.m., con excepción del miércoles, 11 de noviembre, por la conmemoración del Día de los Veteranos.

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De igual forma, representantes de servicio al cliente de la SBA atenderán al público para responder preguntas sobre el programa de préstamos por desastre, explicar el proceso de solicitud y ayudar a los solicitantes a completar sus solicitudes, en los Centros de Recuperación de Negocios de la agencia localizados en San Juan. Se atenderá sin necesidad de cita previa. No obstante, quienes prefieran reservar una cita presencial pueden hacerlo en appointment.sba.gov.

Los negocios elegibles para solicitar esta ayuda son aquellos localizados en: Caguas, Carolina, Río Grande, San Juan y Trujillo Alto. También están cubiertos los municipios contiguos de Aguas Buenas, Canóvanas, Cataño, Cayey, Ceiba, Cidra, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Naguabo, San Lorenzo y Toa Baja.

Los préstamos EIDL permiten atender obligaciones financieras ordinarias y necesarias que no puedan cumplirse como consecuencia directa de la sequía. Están dirigidos a pequeños negocios, cooperativas agrícolas, negocios de acuicultura y la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de lucro. No son subvenciones ni pueden utilizarse para refinanciar deudas a largo plazo.

La SBA informó que los préstamos pueden alcanzar hasta $2 millones, con plazos de hasta 30 años, según la evaluación de cada negocio. Las tasas fijas anunciadas son de 4.000% para negocios y pequeñas cooperativas agrícolas sin crédito disponible en otras fuentes y de 3.625% para organizaciones privadas sin fines de lucro elegibles. Se evaluarán, entre otros criterios, el historial crediticio y la capacidad de repago.

La fecha límite para solicitar es el 7 de julio de 2027. Las solicitudes también pueden presentarse de forma virtual en el portal https://lending.sba.gov. Para orientación adicional, la SBA dispone del número 1-800-659-2955 y el correo electrónico disastercustomerservice@sba.gov. La declaración corresponde a PR-20008 / SBA núm. 21939.