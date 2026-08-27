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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pymes en municipios incluidos en la declaración federal de sequía se podrán beneficiar de préstamos de SBA

La asistencia ofrecerá préstamos de capital de trabajo de hasta $2 millones

27 de agosto de 2026 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los negocios que podrían beneficiarse están las pequeñas cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura, comercios de viveros y las entidades privadas sin fines de lucro que hayan sufrido un impacto económico como consecuencia de la sequía. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la disponibilidad de préstamos de desastre de la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés).

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Estos préstamos estarán disponibles específicamente para pequeños negocios y empresas sin fines de lucro en municipios que hayan sido incluidos en la declaración federal de sequía.

Según se informó en comunicado de prensa, la asistencia ofrecerá préstamos de capital de trabajo de hasta $2 millones para mitigar el impacto económico de la sequía en 26 municipios en la isla.

La gobernadora hizo el anuncio junto a Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA, en inglés).

Estos Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL, en inglés) están disponibles luego de la declaración de sequía emitida por el Departamento federal de Agricultura (USDA, en inglés). Entre los negocios que podrían beneficiarse están las pequeñas cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura, comercios de viveros y las entidades privadas sin fines de lucro que hayan sufrido un impacto económico como consecuencia de la sequía.

Estos fondos, se informó, pueden usarse para capital de trabajo, para cubrir gastos operacionales y obligaciones financieras y otras necesidades que no hayan podido ser atendidas por el desastre.

“Esta emergencia no afecta únicamente a nuestros agricultores, también tiene un impacto directo en los pequeños negocios y organizaciones que mantiene activa la economía de nuestras comunidades. Por eso, continuamos trabajando con las agencias federales para que los recursos disponibles lleguen a quienes más lo necesitan”, dijo González Colón.

La lista de municipios elegibles incluye: Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Santa Isabel y Yauco. Los municipios contiguos son Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Guayama, Hormigueros, Jayuya, Lares, Maricao, Mayaguez, Orocovis, Utuado y Villalba.

Estos préstamos tienen un límite de hasta $2 millones con una tasa fija de 4.00% en un plazo de hasta 30 años. Los negocios pueden solicitar a través de una solicitud en el portal MySBA Loan Portal o comunicarse al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 1-800-659-2955. El correo electrónico para preguntas y otros trámites es disastercustomerservice@sba.gov.

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SequíaJenniffer González
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