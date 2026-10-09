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Golpe millonario en Italia: roban 30,000 botellas de vino

Los ladrones desactivaron el sistema de alarma de una prestigiosa bodega y luego cargaron las cajas en dos camiones

9 de octubre de 2026 - 12:17 PM

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El precio de las botellas robadas oscila entre 150 y casi 500 euros cada una. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La prestigiosa bodega Marchesi Antinori de la Toscana, en el centro de Italia, ha denunciado el robo de 30,000 botellas de vino, valoradas en unos cinco millones de euros, en lo que sería el mayor robo de vino en el país, según informa este viernes el diario Corriere della Sera.

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Según declaraciones de su director ejecutivo, Renzo Cotarella, al diario italiano, el precio de las botellas robadas oscila entre 150 y casi 500 euros cada una.

El robo, según la primera reconstrucción, se produjo el sábado por la noche, cuando siete individuos enmascarados sustrajeron cajas que contenían miles de botellas de vino tinto de alta calidad de la cosecha 2023. Lo hicieron desactivando el sistema de alarma de la empresa y luego cargaron las cajas en dos camiones.

“Sin duda, se trata de una banda altamente entrenada, quizás la misma que ha asaltado otras bodegas en Italia en los últimos meses. Un robo de esta magnitud y valor nunca se había producido en Italia”, señaló Cotarella.

Los empleados descubrieron el robo el lunes por la mañana, al regresar al trabajo.Debido a la calidad del vino, se investiga cuál podría ser su mercado, ya que es difícil no despertar sospechas dado el repentino aumento en la oferta de estas botellas, explicaron.

Bomberos caminan por el río Rimaggio, que inundó partes de la ciudad de Sesto Fiorentino, cerca de Florencia, Italia, el 14 de marzo de 2025. Varios ríos en las regiones de Toscana y Emilia-Romaña fueron puestos bajo niveles de alerta por lluvias torrenciales e inundaciones. Automóviles circulaban por las carreteras inundadas en Calenzano, provincia de Florencia. El Ayuntamiento ordeno el viernes el cierre de museos, cines y teatros en medio de un temporal que afecta a varias regiones del país y que ya ha causado algunas inundaciones y aumentado el caudal del río Arno. Trabajadores revisan un puente tras las inundaciones en Calenzano, provincia de Florencia, Italia. El río Reno, que desciende de la cordillera de los Apeninos para desembocar en el mar Adriático, ya ha aumentado los 2.3 metros en su caudal pero preocupa “mucho” el Lamone, que cruza ambas regiones en alerta.
1 / 11 | Fuertes lluvias azotan el norte de Italia . Bomberos caminan por el río Rimaggio, que inundó partes de la ciudad de Sesto Fiorentino, cerca de Florencia, Italia, el 14 de marzo de 2025. Varios ríos en las regiones de Toscana y Emilia-Romaña fueron puestos bajo niveles de alerta por lluvias torrenciales e inundaciones. - CLAUDIO GIOVANNINI

“Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo”, explica la empresa dirigida por Albiera Antinori, “queremos advertirles que tengan cuidado con las ofertas fuera de los canales oficiales”.

Según Corriere della Sera, es probable que la banda de ladrones de vino lleve a cabo estos robos a comisión: este fue el caso a mediados de septiembre en la bodega Conterno Fantino en Monforte d’Alba. Se robaron 3,000 botellas de Barolo Sorì Ginestra, incluyendo formatos “magnum” y “jeroboam”, por un valor total de entre 300,000 y 400,000 euros.

Marchesi Antinori, con sede en Florencia, es una de las bodegas más grandes e importantes de Italia, con una larga historia que se remonta a 1385. Sigue siendo una empresa familiar, genera ingresos anuales de aproximadamente 263 millones de euros y a lo largo de los años también ha adquirido tierras y bodegas en Umbría, Apulia, Piamonte, Lombardía, en California (Estados Unidos) y Chile.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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