Interrumpen presentación de J Álvarez tras lanzamiento de presunto gas pimienta en Italia

La presentación del reguetonero puertorriqueño J Álvarez en Milán, Italia, tuvo que ser interrumpida luego de que una persona lanzara un gas, presuntamente pimienta, durante un altercado registrado entre varias personas en el lugar donde se desarrollaba el espectáculo.

De acuerdo con videos publicados por HasH, creador de contenido y productor de origen argentino residente en Italia, varias personas protagonizaron una pelea durante la presentación del artista en una discoteca de Milán.

En las publicaciones se observa a una persona rociando un líquido en dirección al grupo involucrado en el altercado, tras lo cual quienes se encontraban cerca comenzaron a alejarse y a toser.

En otro momento de los videos se observa a J Álvarez intentando continuar con el espectáculo, mientras se cubría parte del rostro con un paño. Sin embargo, la tos le dificultaba seguir con la presentación y finalmente tuvo que abandonar el escenario junto a las personas que se encontraban en el lugar.

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