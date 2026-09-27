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Madonna, Taylor Swift y Snoop Dogg serán los protagonistas de los MTV Video Music Awards en Los Ángeles

Bad Bunny, Karol G, Shakira y Rosalía cuentan con varias nominaciones

27 de septiembre de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Taylor Swift. (Natacha Pisarenko)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Los MTV Video Music Awards (VMAs) regresarán a Los Ángeles tras nueve años celebrándose en Nueva York, en una edición que promete el glamur de las más grandes estrellas de la música, como Madonna y Taylor Swift, y todo el sabor de la costa oeste con Snoop Dogg como presentador.

La Reina del Pop regresa a estos premios no solo liderando las nominaciones, sino también subiendo al escenario para dar una actuación 23 años después de haber dejado un momento histórico para la cultura pop con el beso a Britney Spears y Christina Aguilera durante la presentación que también contó con Missy Eliott.

La cantante está nominada a 11 premios, entre los que destacan las tres grandes: video del año por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.

Por su parte, Swift parte como la segunda más nominada de la noche con 9 de ellas, y será la primera persona en recibir el premio a la mejor dirección artística (Artist Director Honors), que reconoce a los artistas que a lo largo de su carrera han desarrollado una voz propia como directores.

También se espera que la cantante presente el videoclip de su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, y aunque algunos esperan que la interprete de ‘Cruel Summer’ tome el escenario para un acto sorpresa, la producción no confirmó de momento su actuación.

Quienes sí tienen su presentación confirmada son la estrella tailandesa Lisa, de Blackpink, que llevará su nuevo sencillo ‘SaWaDiKa’; el cantante de country Shaboozey, quien interpretará ‘Cowgirl’ y además se unirá a Gunna para tocar juntos ‘High Noon’; GENER8ION y Yung Lean, que estrenarán ‘Storm II’; mientras que Sienna Spiro debutará en el escenario de estos premios.

Karol G, Bad Bunny y Shakira

Algunas de las estrellas más grandes de la música en español también aspiran a alzarse con una de estas estatuillas, conocidas como Moon Person. Karol G, Shakira, Bad Bunny y Rosalía se disputan el premio a mejor canción latina.

Shakira llega con doble nominación gracias a su tema mundialista, junto a Burna Boy, ‘Dai Dai’, y su colaboración con la brasileña Anitta, ‘Choka Choka’; Karol G compite con ‘Papasito’; Rosalía, junto a Yahritza Y Su Esencia, con ‘La Perla’; y Bad Bunny con ‘NUEVAYoL’.

La competencia la completan Ryan Castro, Kapo y GANGSTA con ‘La Villa’ y Fuerza Régida con ‘Tu Sancho’.

Homenajes a los grandes

La noche también estará marcada por un homenaje liderado por Kacey Mucegraves a la estrella de country Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años; mientras que Raye, Sombr y Teddy Swims rendirán tributo a George Michael por el décimo aniversario de su muerte.

Además, el premio Michael Jackson Video Vanguard se entregará a la banda de grunge Nirvana, aunque no está claro quién subirá al escenario para recibirlo.

Otros artistas nominados son Ariana Grande y Sabrina Carpenter, quienes alcanzaron siete candidaturas cada una.

Está previsto que la transmisión en vivo de estos premios comience a las 16:30 hora local (23:30 hora GMT) a través de MTV y la plataforma de ‘streaming’ Paramount+.

Los VMAs suelen ser recordados principalmente por los números musicales de los artistas, como Britney Spears y la serpiente en ‘I’m a Slave 4 U’ (2001), la actuación de 15 minutos de Michael Jackson junto a Slash (1995) o la sangrienta interpretación de Lady Gaga de su tema ‘Paparazzi’ (2009).

Pero también por las polémicas que se han vivido en el escenario, como Kanye West criticando el premio a mejor video femenino que se le dio a Taylor Swift en vez de a Beyoncé, o los dimes y diretes entre Miley Cyrus y Nicki Minaj.

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MadonnaTaylor SwiftMTV Video Music Awards
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