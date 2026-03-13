Tego Calderón lanza nueva música junto a J Álvarez

El ícono del reguetón Tego Calderón, lanzó este jueves su nuevo tema musical “Gustito,” junto a J Álvarez.

Producido por Haze y The Rudeboyz, el tema fusiona romance instintivo, química de pista de baile y el swing clásico caribeño con una energía moderna de reguetón, anclada por el “groove” inconfundible que ha definido la carrera de Tego por más de dos décadas.

Impulsado por la línea recurrente “Ya tengo el feeling de que conmigo se va,” “Gustito” captura la chispa de la atracción mutua y la conexión no verbal que surge a través del movimiento, el ritmo y la energía compartida.

La canción se apoya en la confianza y la coquetería, celebrando ese instante en el que la atracción se siente antes de decirse.

Este lanzamiento no se plantea como un regreso ya que “Tego nunca se fue”, asegura su equipo de trabajo mediante un comunicado de prensa.

Tras ganar el Latin Grammy 2023 a Mejor Interpretación de Reguetón por “La Receta,” y con una renovada visibilidad cultural, “Gustito” reafirma su papel como uno de los arquitectos fundamentales del género.

La influencia cultural de Tego también fue resaltada recientemente cuando Bad Bunny incluyó “Pa’ Que Retozen” en un medley durante el show de medio tiempo del Super Bowl, presentando nuevamente este himno fundacional —y el impacto cultural de Tego— ante una audiencia global.

“Gustito” ya está disponible en todas las plataformas digitales.