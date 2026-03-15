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J Álvarez lanza “El dueño del sistema Vol. 3”

El artista urbano retoma la esencia musical de sus inicios

15 de marzo de 2026 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano J Álvarez. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

J Álvarez retomó su fórmula musical de su producción “El dueño del sistema” para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio en su tercera edición.

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El exponente urbano acaba de lanzar “El dueño del sistema Vol. 3”, una producción 12 canciones, en la que hace un recorrido hacia su ADN musical, logrando una transición orgánica entre el rap, dembow y reguetón.

En este nuevo capítulo, el artista puertorriqueño reafirma su vigencia desde una plataforma de madurez, sumando colaboraciones de alto calibre como la de Lenny Tavárez en el tema “PA’QUE”.

Desde el intro, el rap toma el protagonismo de sus inicios de su carrera y hasta el presente. Lejos de la nostalgia, el proyecto propone una perspectiva renovada, respaldada por un universo visual narrativo que expande su conexión con la audiencia global.

Este disco enmarcará una gira internacional que recorrerá territorios como Argentina y Colombia. J Álvarez ha labrado con fuerza su carrera en Colombia, donde es muy querido.

J Álvarez cuennta con canciones que superan cientos de millones de reproducciones y videos que han acompañado a generaciones enteras.

Tags
J ÁlvarezRap
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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