J Álvarez lanza “El dueño del sistema Vol. 3”

J Álvarez retomó su fórmula musical de su producción “El dueño del sistema” para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio en su tercera edición.

El exponente urbano acaba de lanzar “El dueño del sistema Vol. 3”, una producción 12 canciones, en la que hace un recorrido hacia su ADN musical, logrando una transición orgánica entre el rap, dembow y reguetón.

En este nuevo capítulo, el artista puertorriqueño reafirma su vigencia desde una plataforma de madurez, sumando colaboraciones de alto calibre como la de Lenny Tavárez en el tema “PA’QUE”.

Desde el intro, el rap toma el protagonismo de sus inicios de su carrera y hasta el presente. Lejos de la nostalgia, el proyecto propone una perspectiva renovada, respaldada por un universo visual narrativo que expande su conexión con la audiencia global.

Este disco enmarcará una gira internacional que recorrerá territorios como Argentina y Colombia. J Álvarez ha labrado con fuerza su carrera en Colombia, donde es muy querido.