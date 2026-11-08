Hallan fardo de cocaína valorado en $300,000 en aguas cercanas a Isla de Mona
Un nauta reportó el hallazgo al personal del Cuerpo de Vigilantes del DRNA
8 de noviembre de 2026 - 10:49 AM
8 de noviembre de 2026 - 10:49 AM
Un fardo con 20 bloques de cocaína con un valor estimado de $300,000 fue recuperado en la tarde del sábado en aguas cercanas a la Playa Pájaros, en Isla de Mona.
Según un informe de la Policía, un nauta cerca de la región reportó el hallazgo al personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
En total, y según confirmado a El Nuevo Día por la oficial de prensa de la Comandancia de Mayagüez, Evelyn Velázquez Ayala, se recuperaron 24 gramos de la sustancia.
Tras la notificación, el fardo fue recuperado por los vigilantes, quienes posteriormente lo entregaron a los agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de Ponce.
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