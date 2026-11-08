Hallan fardo de cocaína valorado en $300,000 en aguas cercanas a Isla de Mona

Un fardo con 20 bloques de cocaína con un valor estimado de $300,000 fue recuperado en la tarde del sábado en aguas cercanas a la Playa Pájaros, en Isla de Mona.

Según un informe de la Policía, un nauta cerca de la región reportó el hallazgo al personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

En total, y según confirmado a El Nuevo Día por la oficial de prensa de la Comandancia de Mayagüez, Evelyn Velázquez Ayala, se recuperaron 24 gramos de la sustancia.