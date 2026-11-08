Muere una mujer en medio de un accidente de tránsito en San Lorenzo

Una mujer de 36 años falleció en un accidente de tránsito reportado a las 12:50 a.m. del domingo en la carretera 9929 de San Lorenzo.

Según un informe de la Policía, Jostheline Figueroa viajaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante e invadió el carril opuesto impactando una Kia Sportage del 2023, que era conducida por un hombre de 46 años.

El accidente provocó la muerte de Figueroa y, además dejó con heridas leves a dos personas que viajaban en la Kia Sportage.

Por otra parte, una prueba de alcohol en el aliento al conductor de ese vehículo arrojó un 0.106% en su organismo.

Los vehículos involucrados fueron ocupados por las autoridades.