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Muere una mujer en medio de un accidente de tránsito en San Lorenzo

La Policía alega que viajaba a exceso de velocidad y que invadió el carril contrario

8 de noviembre de 2026 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer de 36 años falleció en un accidente de tránsito reportado a las 12:50 a.m. del domingo en la carretera 9929 de San Lorenzo.

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Según un informe de la Policía, Jostheline Figueroa viajaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante e invadió el carril opuesto impactando una Kia Sportage del 2023, que era conducida por un hombre de 46 años.

El accidente provocó la muerte de Figueroa y, además dejó con heridas leves a dos personas que viajaban en la Kia Sportage.

Por otra parte, una prueba de alcohol en el aliento al conductor de ese vehículo arrojó un 0.106% en su organismo.

Los vehículos involucrados fueron ocupados por las autoridades.

El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas.

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Breaking NewsSan LorenzoPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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