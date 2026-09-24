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Más de 180 mil clientes de LUMA Energy se quedan sin servicio eléctrico esta noche

La mayoría de los clientes afectados son de la región de San Juan

24 de septiembre de 2026 - 9:18 PM

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Isabela Puerto Rico, Abril 16, 2025 -apagón general dejó sin luz a toda la isla cerca de las 12:30 del mediodía, y podría perdurar por gran parte del jueves también. En la foto vista parcial desde la villa pesquera de Isabela. Uno de los pocos negocios disponible. Trabajo con plantas. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Más de 180 mil clientes de LUMA Energy se quedaron sin el servicio eléctrico esta noche, según refleja el portal de la empresa.

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Pasadas las 9:30 p.m., el sitio web mostraba unos 185,553 clientes afectados, en su mayoría ubicados en las regiones de San Juan y Carolina.

En el caso de San Juan había unos 111,418 clientes sin servicio y en Carolina otros 67,566.

El portavoz de la empresa LUMA Energy, Hugo Sorrentini, informó a El Nuevo Día que hubo una “situación” en la subestación de Sabana Llana, en Carolina. Al tiempo que usuarios de las redes sociales, que transitan por el área, reportaron sobre una “explosión” y un “incendio” en el lugar.

Sorrentini, por su parte, no confirmó esa información y se limitó a mencionar que se está atendiendo un evento en la subestación. Asimismo, el portavoz dijo que la empresa está implementando, en este momento, apagones selectivos.

Más adelante, la empresa- a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico-confirmó en sus redes sociales que atienden incidentes en San Juan y Carolina.

“Algunos clientes experimentan interrupciones en el servicio eléctrico debido a deficiencias en generación y un incidente en el componente de transmisión y distribución en San Juan y Carolina, respectivamente. En coordinación con Genera PR, nuestras brigadas ya atienden los eventos reportados de la manera más rápida y segura posible”, sostuvieron.

De otra parte, Genera PR informó en sus redes sociales que el incidente responde a un “disturbio en la red de transmisión de de LUMA Energy”.

“Informamos que, a raíz de un disturbio en la red de transmisión operada por LUMA Energy, la Unidad 5 y las unidades Trailer Mounted de Central San Juan salieron de servicio al activarse sus sistemas de protección, con el fin de evitar daños mayores a los equipos”.

Detallaron también que las Unidades GT2 y GT3 de Central Cambalache también salieron de servicio “por la activación de sus sistemas de protección ante el mismo disturbio”.

“Además, unidades del área Sur fueron impactadas por el disturbio y redujeron su capacidad de forma abrupta, pero se mantienen en servicio. Adicionalmente, el operador del sistema de transmisión desconectó de forma remota unidades de Central Mayagüez para evitar sobrecargas en la red eléctrica”, detallaron.

Genera PR informó que se mantiene trabajando en coordinación con LUMA Energy para restablecer el servicio a los clientes y devolver las unidades al sistema.

“Comprendemos la frustración que sienten los clientes cuando pierden el servicio eléctrico. El sistema de generación, transmisión y distribución de Puerto Rico es operado por múltiples entidades, y el rol de Genera PR es informar con transparencia sobre lo ocurrido y su impacto en nuestras operaciones”, indicaron.

A las 9:15 de la noche, el portal de Genera PR registraba una generación total de 2400 megavatios, con una reserva operacional de 723 megavatios. Sin embargo, pocos minutos después la generación se redujo a 2,363 megavatios, y a una reserva operacional de 678 megavatios.

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Pendientes a El Nuevo Día para el desarrollo de esta historia.

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