1 / 5 Motociclista de 49 años fallece en un accidente de tránsito en Comerío

Agentes de la Policía fueron alertados a través del Sistema Emergencias 9-1-1, a eso de las 3:18 a.m., sobre un choque de carácter fatal que involucraba a un motociclista.

Alex Figueroa Cancel