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Motociclista de 49 años fallece en un accidente de tránsito en Comerío

La Policía cerró un tramo de la PR-781, por lo que recomienda que tomen vías alternas

30 de septiembre de 2026 - 8:29 AM

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Agentes de la Policía fueron alertados a través del Sistema Emergencias 9-1-1, a eso de las 3:18 a.m., sobre un choque de carácter fatal que involucraba a un motociclista.Los hechos ocurrieron en la PR-781, kilómetro 0.8, barrio La Prieta, en Comerío.Al momento del choque, el conductor no portaba equipo de seguridad reglamentario.
1 / 5 | Motociclista de 49 años fallece en un accidente de tránsito en Comerío. Agentes de la Policía fueron alertados a través del Sistema Emergencias 9-1-1, a eso de las 3:18 a.m., sobre un choque de carácter fatal que involucraba a un motociclista. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 49 años falleció en la madrugada de este miércoles tras perder el control del volante de la motora en la que viajaba por la carretera PR-781, en Comerío.

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De acuerdo con un informe preliminar de la Policía, el accidente se reportó a eso de las 3:18 a.m. en el barrio La Prieta.

“Según información preliminar, mientras el conductor de una motora Fengyuan Tank color roja año 2024, conducía por la carretera PR-781 a una velocidad mayor a la permitida por ley y al llegar al Km 0.8 este perdió el control del dominio del volante cayendo al pavimento e impactando un talud de tierra y recibiendo heridas que le causaron la muerte en el acto”, detalló la Uniformada.

El motorista fue identificado como José Daniel Rosa Díaz, residente de Comerío.

El teniente Alexander Rodríguez, de la División de Patrulla de Carreteras, indicó que el conductor cayó en la cuneta y sobre el pavimento. Precisó que, preliminarmente, se observó que recibió heridas en la cabeza.

“En el área de ubica un casco, pero lo que se presume es que no lo llevaba en uso o no hacía correspondiente ya que el mismo no estaba abrochado”, indicó.

Debido a la investigación del accidente, un tramo de la PR-781 está cerrado. La Policía recomendó, como ruta alterna, la PR-156 hacia Aguas Buenas.

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ComeríoPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoMotorasBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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