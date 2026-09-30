Reactivarán las multas de AutoExpreso a partir del 19 de octubre: aquí lo que se sabe

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) confirmó que la reactivación de las multas del sistema AutoExpreso comenzará tan pronto como el próximo lunes, 19 de octubre, por lo que exhortó a los conductores a revisar sus cuentas y tomar las medidas necesarias para evitar penalidades.

En un comunicado de prensa, la agencia informó este miércoles que el anuncio se realizó con suficiente anticipación para que los usuarios pudieran verificar el estado de sus cuentas, mantener los balances requeridos y asegurarse de que sus vehículos y sellos de AutoExpreso estén debidamente registrados.

La reactivación de las multas forma parte de los requisitos establecidos en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, así como de los compromisos presupuestarios asumidos por la ACT.

Ante la proximidad de la fecha, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, hizo una exhortación a los conductores.

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“A partir del lunes, 19 de octubre, se reactivará la imposición de las multas administrativas de AutoExpreso como parte del cumplimiento con los requisitos establecidos en el Plan Fiscal certificado de la ACT. Nuestro objetivo es que esta transición se lleve a cabo de manera ordenada y que los usuarios cuenten con la información y las herramientas necesarias para manejar adecuadamente sus cuentas”, expresó.

La ACT explicó que la reactivación ocurre luego de un proceso de modernización de AutoExpreso iniciado por la ACT, que incluyó el reemplazo de la infraestructura física en las plazas de peaje de las autopistas PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, y mejoras al sistema operativo y a sus componentes de seguridad. Añadió que estas inversiones han permitido aumentar la estabilidad operacional y contar con un sistema funcional para retomar la aplicación de las disposiciones.

Como parte de la orientación previa al 19 de octubre, el DTOP y la ACT recuerdan a los usuarios que pueden consultar el balance de sus cuentas y realizar recargas a través de la aplicación AutoExpreso Móvil, la página web, los carriles de recarga, el cuadro telefónico (1-888-688-1010), los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) y la Oficina en Metro Office Park, Guaynabo.

La ACT cuenta, además, con más de 370 puntos de cobro alrededor de Puerto Rico, entre ellos farmacias, gasolineras y bancos elegibles, donde los usuarios pueden realizar pagos de multas administrativas de AutoExpreso. Estos pagos también pueden efectuarse mediante la aplicación o la página web de CESCO Digital.

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Asimismo, reiteró la importancia de que los conductores registren sus cuentas de AutoExpreso. Añadió que el proceso de registro no requiere incluir información de tarjetas de crédito y permite consultar el balance disponible, revisar las transacciones realizadas, incluyendo fecha, hora y estación de peaje, y recibir notificaciones cuando la cuenta tenga un balance bajo o fondos insuficientes.