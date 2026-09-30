Un piloto ataca a otro en pleno vuelo de Dubái a Israel: cuestionan si se trató de un intento de secuestro

Jerusalén - Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo. Aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

Un vídeo que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai muestra cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”.

El vídeo, publicado por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados.

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“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

“Este fue el que intentó apuñalarnos”, añaden señalando a uno de ellos.

Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que según medios israelíes habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

El avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente.

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, descendió abruptamente desde 33,000 pies a 17,000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. La causa de la pelea aún no estaba clara, agregó.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes, pero la investigación aún está abierta.

Medios israelíes citan a funcionarios de seguridad para apuntar a un posible intento de secuestro del avión por parte del copiloto, que tendría nacionalidad omaní y habría apuñalado al piloto, un emiratí.

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Por ahora, el Ministerio de Transporte de Israel confirmó que el avión, que tenía destino Tel Aviv, fue desviado debido a un “altercado entre la tripulación” y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó de que estaba siguiendo la situación y que se tomarían las medidas para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Los aterrizajes de emergencia por motivos relacionados con el personal son inusuales, pero no inauditos. En 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelearse en la cabina en un vuelo Ginebra-París, aunque no tuvo que ser desviado y aterrizó según lo previsto.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea. “Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados”.

Los datos de seguimiento de vuelos indicaron que el avión era un Boeing 737 Max 8.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines. Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, desde donde despegó el avión, es con diferencia el aeropuerto más concurrido de Oriente Medio y el más importante del mundo en términos de viajes internacionales. El año pasado gestionó la cifra récord de 95.2 millones de pasajeros.

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Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo procedimientos de facturación a menudo invasivos para los vuelos con destino al país.