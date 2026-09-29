Fatima Mansouri hará historia como primera mujer al frente del gobierno de Marruecos

El rey Mohamed VI encargó hoy a Fatima Ezzarah El Mansouri, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones legislativas, la formación de un nuevo gobierno en Marruecos, que por primera vez en la historia del país desde su independencia estará encabezado por una mujer.

Según un comunicado del gabinete real, el monarca recibió este martes a Mansouri en el palacio de Rabat para comunicarle su decisión, seis días después de las elecciones.

En virtud de la Constitución marroquí, el monarca, agregó el comunicado, nombró a la actual coordinadora de la dirección colegiada del PAM “jefa de Gobierno a cargo de formar un nuevo Gobierno”.

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech, la dirección del PAM y la cartera de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente de coalición presidido por el magnate conservador Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá para el periodo 2026-2031.

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Observadores consultados por EFE indicaron que el nombramiento de Mansouri no responde a una voluntad de proyectar una imagen hacia el exterior sino a su perfil de una responsable con una “larga trayectoria política”.