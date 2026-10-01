Identifican al piloto atacado con cuchillo durante intento de secuestro de avión de FlyDubai

Una grave emergencia se vivió en la mañana de este miércoles 30 de septiembre al interior de un avión de la aerolínea FlyDubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, en Israel, con cerca de 180 pasajeros a bordo. De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades israelíes, el copiloto atacó al capitán del avión e intentó secuestrar la aeronave para aparentemente estrellarla.

Según los pasajeros, tras el ataque en la cabina, el avión perdió altura de forma abrupta y alcanzó a caer más de 5.000 metros en menos de dos minutos. En medio del caos, tres hombres ingresaron a la cabina, redujeron al agresor y recuperaron el control de la aeronave.

“Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo”, declaró una pasajera a la televisión israelí.

Aunque la aerolínea se pronunció pidiendo que “se eviten las especulaciones prematuras” mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno israelí calificó el hecho como un “intento de atentado terrorista yihadista” dirigido contra “los israelíes”.

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Escalofriante instante: avión cae 17,000 pies tras ataque de piloto Captan en video lo ocurrido dentro del avión de Flydubai, donde se alega que un piloto apuñaló a otro durante un vuelo de Dubái a Tel Aviv, Israel.

La identidad del piloto atacado durante el intento de secuestro del avión

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el hombre que dirigía la aeronave cuando ocurrieron los hechos fue identificado como Smit Machchhar, piloto originario de la India.

Netanyahu afirmó que Machchhar, pese a “haber sido apuñalado y herido de gravedad”, resistió la agresión de su copiloto, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros intervinieran para evitar una tragedia.

“Luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación sometieran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo”, escribió el primer ministro en su cuenta de X.

De acuerdo con el diario local Jerusalem Post, Machchhar es originario de Mumbai. Según su perfil de LinkedIn, trabajó anteriormente para la aerolínea SpiceJet, de la India, compañía a la que estuvo vinculado por más de 11 años y en la que acumuló más de 9.500 horas de vuelo. Además, su perfil indica que trabaja en FlyDubai desde junio de 2022, es decir, desde hace más de cuatro años.

Pasajero israelí Yaniv Hayoun, con manchas de sangre en su camisa, quien viajaba a bordo de un avión de Flydubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, es recibido en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. (The Associated Press)

El hombre también se identificó como capitán con más de 13 años de experiencia en vuelos comerciales con la flota de Boeing 737. Además, se describió como experto en la orientación y evaluación de pilotos, con especial énfasis en la seguridad, el cumplimiento normativo y la excelencia operativa.

El estado de salud del piloto tras ser agredido en vuelo rumbo a Israel

Según el relato de los pasajeros que intervinieron durante la emergencia, tras ser herido por su compañero, el capitán Machchhar quedó “atascado” cerca de la puerta de la cabina, lo que dificultó el acceso al lugar durante los primeros minutos del incidente. El piloto fue hallado con heridas en su cabeza y en sus manos y en un video compartido en redes se le ve en el suelo cubierto de sangre mientras algunos viajeros intentan salvarlo.

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“El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente”, narró el pasajero Musayev al diario israelí Ynet.

Según informó la embajada de la India en Riad, el hombre fue hospitalizado en Arabia Saudí, país donde el avión hizo un aterrizaje de emergencia tras el intento de secuestro, y se encuentra “estable”.

El incidente comenzó cuando uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. (La Nación Argentina / GDA)

“Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Yeda han estado al tanto del estado de salud del señor Smit Machchhar, el valiente piloto indio del vuelo de Flydubai que fue desviado hoy a Tabuk. Se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde recibe la atención médica necesaria. Aún no se dispone de información completa sobre su estado, pero se reporta que se encuentra estable”, indicó la misión diplomática india en su cuenta oficial de X.