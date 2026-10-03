Registran temblor de magnitud 3.9 al oeste de Puerto Rico

Un temblor de magnitud preliminar 3.93 se registró a las 6:35 a.m. de este sábado en la región del Cañón de la Mona, al oeste de Puerto Rico.

De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el temblor tuvo su epicentro a unos 17.74 kilómetros al este-noreste de Desecheo, a unos 18.52 kilómetros al noroeste de Rincón, y a unos 39.47 kilómetros al noroeste de Mayagüez.

Tras el movimiento telúrico, la Red Sísmica indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad además, colocó el epicentro en la latitud 18.466 y longitud -67.351.