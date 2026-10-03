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Registran temblor de magnitud 3.9 al oeste de Puerto Rico

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami

3 de octubre de 2026 - 7:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue en la región del Cañón de la Mona. (USGS)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud preliminar 3.93 se registró a las 6:35 a.m. de este sábado en la región del Cañón de la Mona, al oeste de Puerto Rico.

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De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el temblor tuvo su epicentro a unos 17.74 kilómetros al este-noreste de Desecheo, a unos 18.52 kilómetros al noroeste de Rincón, y a unos 39.47 kilómetros al noroeste de Mayagüez.

Tras el movimiento telúrico, la Red Sísmica indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad además, colocó el epicentro en la latitud 18.466 y longitud -67.351.

Según la Red Sísmica, el temblor tuvo una profundidad de 32 kilómetros.

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Breaking NewssismoRed SísmicaUSGS
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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