Registran temblor de magnitud 3.9 al oeste de Puerto Rico
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
3 de octubre de 2026 - 7:20 AM
3 de octubre de 2026 - 7:20 AM
Un temblor de magnitud preliminar 3.93 se registró a las 6:35 a.m. de este sábado en la región del Cañón de la Mona, al oeste de Puerto Rico.
De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el temblor tuvo su epicentro a unos 17.74 kilómetros al este-noreste de Desecheo, a unos 18.52 kilómetros al noroeste de Rincón, y a unos 39.47 kilómetros al noroeste de Mayagüez.
Tras el movimiento telúrico, la Red Sísmica indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad además, colocó el epicentro en la latitud 18.466 y longitud -67.351.
Según la Red Sísmica, el temblor tuvo una profundidad de 32 kilómetros.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: