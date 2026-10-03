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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre queda en condición crítica tras ser agredido con un bate en San Lorenzo

La agresión ocurrió en horas de la noche del viernes en la cancha bajo techo del residencial La Lorenzana

3 de octubre de 2026 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron a las 10:36 de la mañana de ayer, domingo.
Los hechos ocurrieron en la noche del viernes. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga una agresión agravada ocurrida el viernes en horas de la noche en la cancha bajo techo del residencial La Lorenzana, en San Lorenzo, donde un hombre resultó con múltiples fracturas tras ser golpeado con un bate.

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Según la información preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 10:40 p.m., cuando varios individuos, cuyas identidades no han sido divulgadas, presuntamente agredieron al hombre.

Debido a los traumas recibidos, el perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde permanece en condición crítica.

Agentes adscritos al Distrito de San Lorenzo y al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar a los responsables.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAgresionesSan Lorenzo
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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