Hombre queda en condición crítica tras ser agredido con un bate en San Lorenzo
La agresión ocurrió en horas de la noche del viernes en la cancha bajo techo del residencial La Lorenzana
3 de octubre de 2026 - 8:46 AM
3 de octubre de 2026 - 8:46 AM
La Policía de Puerto Rico investiga una agresión agravada ocurrida el viernes en horas de la noche en la cancha bajo techo del residencial La Lorenzana, en San Lorenzo, donde un hombre resultó con múltiples fracturas tras ser golpeado con un bate.
Según la información preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 10:40 p.m., cuando varios individuos, cuyas identidades no han sido divulgadas, presuntamente agredieron al hombre.
Debido a los traumas recibidos, el perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde permanece en condición crítica.
Agentes adscritos al Distrito de San Lorenzo y al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar a los responsables.
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