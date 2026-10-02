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Bajo investigación muerte de hombre hallado en una residencia de Aguadilla

En el área también encontraron diez perros, según la Policía

2 de octubre de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue reportado a las 2:10 p.m. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 66 años cuyo cuerpo fue localizado durante la tarde de este viernes en una residencia del Callejón del Fuerte, en Aguadilla.

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Según la información preliminar, policías municipales de Aguadilla recibieron una llamada que alertó sobre una situación o una persona sospechosa y acudieron al lugar para corroborar la información.

Al llegar, localizaron el cuerpo de Israel López Pérez, de 66 años, en el piso del cuarto principal de la residencia. En el área también encontraron diez perros, según la Policía.

El informe no detalló si el cuerpo presentaba señales de violencia.

La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Mientras, el fiscal Víctor Román Pérez, quien acudió a la escena, expidió la boleta correspondiente y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se llevará a cabo el proceso de autopsia.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar al esclarecimiento del caso a llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguadillaMuertesAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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