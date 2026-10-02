Bajo investigación muerte de hombre hallado en una residencia de Aguadilla

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 66 años cuyo cuerpo fue localizado durante la tarde de este viernes en una residencia del Callejón del Fuerte, en Aguadilla.

Según la información preliminar, policías municipales de Aguadilla recibieron una llamada que alertó sobre una situación o una persona sospechosa y acudieron al lugar para corroborar la información.

Al llegar, localizaron el cuerpo de Israel López Pérez, de 66 años, en el piso del cuarto principal de la residencia. En el área también encontraron diez perros, según la Policía.

El informe no detalló si el cuerpo presentaba señales de violencia.

La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Mientras, el fiscal Víctor Román Pérez, quien acudió a la escena, expidió la boleta correspondiente y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se llevará a cabo el proceso de autopsia.

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