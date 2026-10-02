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Hallan muerto a un hombre frente a una ferretería en Guaynabo

La Policía investiga el caso

2 de octubre de 2026 - 3:21 PM

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Foto de archivo que muestra el perímetro de una escena del crimen.
Foto de archivo que muestra el perímetro de una escena. (GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 31 años fue encontrado muerto durante la madrugada del viernes frente a una ferretería, a orillas de la PR-199, en el sector Mariquita de Guaynabo, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, agentes adscritos al distrito de Guaynabo acudieron al lugar luego de recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona en el área.

Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de Jadiel Omar Hernández Serrano, quien yacía en el suelo.

Paramédicos del Municipio de Guaynabo también acudieron al lugar y certificaron que Hernández Serrano no presentaba signos vitales.

El cuerpo no presentaba señales visibles de violencia y hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. La Policía no precisó si el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia.

El agente Roberto Marrero Aponte, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y el fiscal Carlos Rodríguez Rodríguez están a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadGuaynaboMuertesCICBayamónDivisión de Homicidios
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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