Argentina, agobiada por la deuda, propone un “pasaporte dorado” para extranjeros adinerados

BUENOS AIRES, Argentina — Argentina anunció este viernes sus planes de ofrecer la ciudadanía a extranjeros acaudalados a cambio de aportaciones en efectivo o inversiones en bonos del Estado, en un momento en que el presidente libertario Javier Milei busca nuevas fuentes de dólares para este país agobiado por la deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el denominado programa del “pasaporte dorado” en un acto para inversores celebrado en París, y señaló que se espera que el plazo de solicitud se abra antes de que termine el año.

Los solicitantes tienen dos opciones: realizar una aportación no reembolsable de $350,000 al Tesoro argentino o invertir $800,000 en un nuevo bono del Estado que deberá mantenerse durante siete años. Las aportaciones aumentarían en función del tamaño de la familia; se prevé que una familia de cuatro miembros pague $500,000, según han indicado las autoridades.

Conseguir dólares es fundamental para Milei, que se prepara para presentarse a la reelección el año que viene. El Tesoro argentino se enfrenta a pagos de deuda en divisas por valor de casi $25,000 millones que vencen en 2027. Sin embargo, tras haber reducido sus opciones de financiación al posponer su regreso a los mercados internacionales de bonos, el Gobierno está buscando fuentes alternativas de ingresos.

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1 / 11 | Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina. El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. - Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ 1 / 11 Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ Compartir

Un consorcio de empresas de inversión que asesora al Gobierno ha estimado que el programa de ciudadanía a cambio de una aportación económica podría reportar a Argentina hasta $2,500 millones si recibe el número previsto de solicitantes.

Ciudadanía con alcance global

Los denominados programas de “visado dorado” se han vuelto cada vez más habituales entre los países con problemas de liquidez que luchan por atraer a extranjeros con gran poder adquisitivo; alrededor de 60 países ofrecen privilegios de residencia a cambio de inversiones únicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el año pasado su propio programa de “tarjeta dorada” para Estados Unidos.

Los programas de ciudadanía por inversión van más allá, ya que ofrecen más derechos y un pasaporte que abre puertas en el extranjero. Solo una docena de países cuentan con programas en vigor, entre ellos pequeños Estados insulares del Caribe.

Argentina, un país del G-20 con 46 millones de habitantes, que cuenta con la inmensa naturaleza salvaje de la Patagonia y una capital culturalmente dinámica, está a punto de convertirse en el primer país sudamericano en incorporarse a sus filas.

“El pasaporte argentino goza de gran prestigio y es aceptado en más de 140 países”, afirmó Caputo, refiriéndose a los destinos que los argentinos pueden visitar sin necesidad de obtener un visado con antelación, desde China y Rusia hasta el espacio Schengen de Europa y la mayor parte de Latinoamérica.

Para las personas adineradas de países que se enfrentan a restricciones en materia de visados, ya sea en el sudeste asiático o en el mundo árabe, la ciudadanía argentina podría facilitarles viajar y hacer negocios a nivel internacional, según ha afirmado Kristin Surak, profesora de la London School of Economics y autora de “The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires”.

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“No se trata solo de las ventajas que se obtienen dentro de Argentina”, afirmó. “También se obtienen ventajas a nivel mundial en cuanto a los lugares a los que se puede viajar”.

Un segundo pasaporte como plan B

Según los expertos del sector, el perfil de los participantes en este tipo de programas ha cambiado desde la pandemia de la COVID-19, ya que cada vez son más los estadounidenses y europeos —cuyos pasaportes ya les permiten viajar sin visado a numerosos destinos— que buscan establecerse en el extranjero como vía de escape en un momento de creciente incertidumbre geopolítica.

“El Cono Sur de Sudamérica es el destino ideal como plan B. No se encuentra de paso hacia ningún lugar de importancia estratégica. Es una región que siempre se mantiene al margen de los conflictos armados mundiales”, afirmó Christian Nesheim, editor de Investment Migration Insider, una revista especializada. “Es autosuficiente en lo que respecta a la alimentación y la energía”.

Un país con un historial de golpes de Estado militares, impagos de deuda e inflación galopante —que durante mucho tiempo llevó a su propia élite empresarial a buscar oportunidades en el extranjero— podría parecer un refugio poco probable para los inversores que buscan estabilidad. Sin embargo, Milei está intentando convertir a Argentina en un destino para el capital extranjero, recortando drásticamente el gasto público, desmantelando las regulaciones y fomentando la inversión en los vastos recursos petrolíferos y minerales del país.

Caputo afirmó que la idea del programa de ciudadanía a cambio de inversión surgió durante la visita de Milei a Sun Valley (Idaho) en julio de 2024, cuando varios directivos del sector tecnológico manifestaron su interés por obtener la ciudadanía argentina.

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Milei, que se autoproclama “anarcocapitalista”, ha forjado estrechos vínculos con multimillonarios del sector tecnológico de tendencia libertaria, como Elon Musk, un firme defensor de la campaña de Milei para reducir el tamaño del Estado. El año pasado, esgrimió una motosierra que le había regalado el líder argentino como símbolo de su propia campaña para recortar el gasto público estadounidense.

Otro aliado ideológico es Peter Thiel, cofundador de la empresa de software Palantir, que trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires en abril. Los registros mercantiles a los que ha tenido acceso The Associated Press revelan que una empresa vinculada a su sociedad de inversión, Thiel Capital, es propietaria de una mansión valorada en $13.5 millones situada en el lujoso barrio de Barrio Parque de la ciudad. Thiel también obtuvo la ciudadanía neozelandesa en 2011, tras recibir una exención especial de los requisitos habituales de residencia.

“Creo que esta historia del “Peter Thiel argentino” es quizá una especie de prueba de concepto (para el programa de ciudadanía)“, afirmó Philippe Amarante, socio director y responsable de asesoramiento gubernamental de Henley & Partners, una consultora que ayuda a sus clientes a obtener pasaportes en todo el mundo.

“Defiende la idea de que las personas independientes, adineradas y exitosas sí tienen opciones en todo el mundo. Y si les ofreces los entornos adecuados, los hábitats adecuados y el ecosistema adecuado, es posible que te elijan a ti”.

Los riesgos de vender la ciudadanía

Los programas de pasaporte dorado llevan mucho tiempo siendo objeto de críticas por su vulnerabilidad a la corrupción. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial de control contra el blanqueo de capitales, ha advertido de que los delincuentes se aprovechan de los programas de ciudadanía y residencia para ocultar su identidad, blanquear fondos ilícitos y eludir la justicia.

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En un duro golpe para el sector de la inmigración por inversión, el máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó en abril de 2025 que el programa de “pasaportes dorados” de Malta era ilegal, al declarar que la ciudadanía de la UE no podía venderse. Otros países también han eliminado los programas de residencia a cambio de dinero, alegando motivos que van desde el blanqueo de capitales hasta la asequibilidad de la vivienda.

Caputo se comprometió a evitar ese tipo de problemas, con la ayuda de los organismos de inteligencia y de supervisión financiera para verificar la identidad de los solicitantes, sus antecedentes penales y el origen de sus fondos.

El objetivo, según afirmó, es proteger “el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”.

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