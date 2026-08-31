El mensaje de Milei por el retiro de Messi de la selección argentina
El presidente le agradeció al campeón de Qatar por todo lo que le dio al pueblo argentino durante su carrera con la albiceleste
31 de agosto de 2026 - 12:43 PM
31 de agosto de 2026 - 12:43 PM
El presidente Javier Milei compartió un breve mensaje en Instagram luego de conocerse este lunes el anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina.
“Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”, escribió el presidente, acompañado de una foto de Messi de espaldas con la camiseta argentina.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram con una foto de las tres páginas escritas a mano.
Messi anunció este lunes su retiro del seleccionado de Argentina tras dos décadas de carrera en las que logró un campeonato mundial y un reciente subcampeonato.
El delantero de 39 años disputó 207 partidos y anotó 125 goles con el seleccionado argentino desde su debut en 2005, cifras que lo convirtieron en el futbolista con más presencias y tantos con la “albiceleste”.
“Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, dijo Messi en su cuenta oficial de Instagram.
“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, añadió.
Messi indicó además que “queda poco” de su carrera y que “se van cerrando etapas”, aunque tiene contrato con Inter Miami de la MLS de Estados Unidos hasta 2028.
Luego de varias frustraciones, Messi ganó seis títulos con Argentina, entre la Copa del Mundo de 2022, dos Copas América y la Finalíssima, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y un campeonato mundial Sub-20.
En junio y julio, Messi maravilló una vez más al mundo con su actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que anotó ocho goles y alcanzó la final ante España.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, dijo Messi en el mensaje destinado a los aficionados.
La Pulga aclaró que estas palabras las escribió el 21 de julio, dos días después de la final. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, cerró.
Jorge Messi falleció semanas atrás, a los 68 años, luego de atravesar una larga enfermedad.
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