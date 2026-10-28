“No hay razón”: Francia descarta aplazar las elecciones pese a las protestas

1 / 13 En imágenes: los jóvenes que alzan la voz y protagonizan protestas alrededor del mundo

Un manifestante grita consignas mientras se sube a una barricada policial durante una marcha de partidos opositores en Nueva Delhi, India. Las protestas exigen la renuncia del jefe electoral del país, en medio de denuncias por la eliminación de millones de nombres de los registros de votantes y posibles irregularidades.

Manish Swarup