Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
28 de octubre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“No hay razón”: Francia descarta aplazar las elecciones pese a las protestas

El gobierno francés mantiene el calendario electoral en medio de las manifestaciones y la presión de quienes reclaman cambios

28 de octubre de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un manifestante sostiene una bandera francesa durante una manifestación contra el aumento del coste de la vida en Lyon, Francia. (Laurent Cipriani)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno francés rechaza las peticiones para cambiar las fechas de las elecciones presidenciales, en particular la de la segunda vuelta prevista el 2 de mayo, inmediatamente después de la Fiesta del Trabajo, ante el riesgo de protestas sociales tras los disturbios y saqueos del 17 de octubre.

RELACIONADAS

“No hay razón para cambiar esas fechas, a menos de arrodillarse ante los delincuentes, los vándalos y los facciosos que han sembrado el terror los últimos días y las últimas semanas en el país”, señaló la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon.

Un manifestante grita consignas mientras se sube a una barricada policial durante una marcha de partidos opositores en Nueva Delhi, India. Las protestas exigen la renuncia del jefe electoral del país, en medio de denuncias por la eliminación de millones de nombres de los registros de votantes y posibles irregularidades.Un joven manifestante lanza una botella de plástico hacia agentes antidisturbios durante enfrentamientos en Tirana, Albania. Las protestas están marcadas por reclamos de mejoras en la educación, denuncias de corrupción y exigencias de cambios políticos.Jovenes marchan para exigir más fondos para la educación pública durante una protesta en Madrid, España, el miércoles 14 de octubre de 2026. Las pancartas llevan el mensaje "Fuera Ayuso", en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
1 / 13 | En imágenes: los jóvenes que alzan la voz y protagonizan protestas alrededor del mundo. Un manifestante grita consignas mientras se sube a una barricada policial durante una marcha de partidos opositores en Nueva Delhi, India. Las protestas exigen la renuncia del jefe electoral del país, en medio de denuncias por la eliminación de millones de nombres de los registros de votantes y posibles irregularidades. - Manish Swarup

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bregeon insistió en que “deben prevalecer la ley y el Estado” e hizo notar que la semana pasada el Estado demostró que “sabía ser fuerte”, en relación al dispositivo de seguridad que evitó que se reprodujeran los actos de violencia en la jornada de movilizaciones del 24 de octubre.

“Seguiremos demostrándolo” y “las elecciones se desarrollarán en buenas condiciones”, afirmó la portavoz.

Respondía a una pregunta sobre la petición del líder de Los Republicanos (LR, el partido de la derecha clásica), el exministro Bruno Retailleau, y también de dirigentes de la Agrupación Nacional (RN, la formación de extrema derecha), que han pedido una modificación de las fechas, que están previstas el 18 de abril (primera vuelta) y 2 de mayo (segunda y definitiva).

La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia.La medida busca proteger a “las personas y los bienes de la violencia y los saqueos”, indicó la Policía de París en un comunicado. Los disturbios del sábado recordaron los que estallaron tras el disparo mortal de un adolescente por parte de la Policía en 2023, cuando las autoridades impusieron toques de queda locales, así como la violencia registrada durante el movimiento de los chalecos amarillos, que comenzó en 2018 por el aumento de los precios del combustible y otras inconformidades económicas.
1 / 12 | En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios. La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. - Emma Da Silva

Una modificación que han justificado para que la segunda vuelta no sea el día siguiente del 1 de mayo, tradicional jornada de desfiles sindicales que podría estar marcada por las consignas políticas y, eventualmente, por acciones de violencia, como ya ha ocurrido en el pasado.

Tags
Breaking NewsFranciaParístrabajoProtestas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: