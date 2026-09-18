Noche de gala para Joseph Acabá, Nydia Velázquez y Toñita, a quien Bad Bunny hizo más famosa

Las tres personalidades puertorriqueñas recibieron el jueves premios de la jefatura del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI, en inglés) –liderado por el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida)–, en una noche en que los homenajeados exhortaron a avivar la lucha por defender el espacio de la comunidad latina en la sociedad estadounidense.

Las horas antes del evento estuvieron marcadas por la controversia que se desató al darse a conocer –por la publicación Migrant Insider– que la empresa tecnológica Palantir, que ha colaborado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el desarrollo de software para los esfuerzos de deportación masiva de personas con estatus migratorio irregular, auspiciaba una mesa en la gala.

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Alertado por colegas –como Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez–, Soto ordenó devolver el dinero recibido y cancelar la participación de Palantir. El tema fue mencionado indirectamente por la congresista Delia Ramírez (Illinois), durante la presentación de Velázquez.

Soto, electo por el distrito 9 del centro de Florida con base en Kissimmee, otorgó el premio del Presidente a Acabá Herrero, quien era un maestro de Ciencias en una escuela pública de Orlando cuando una colega le exhortó a solicitar a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), en momentos en que buscaban a un educador como futuro astronauta.

Desde su ingreso a la NASA, en 2004, Acabá Herrero, nacido en California de padres naturales de Puerto Rico, ha acumulado 306 días en el espacio en misiones, que incluyeron volar a la Estación Espacial Internacional a bordo del transbordador Discovery, en 2009, y la nave Soyuz, en 2012.

Actualmente, es director asociado de Misión y Estrategia en el Centro Espacial Johnson de la NASA, después de desempeñarse como jefe de la Oficina de Astronautas, puesto en el que tuvo a su cargo entregarle las alas al segundo boricua astronauta de la NASA, Marcos Berríos.

“Aprendí muy pronto que mucha gente te juzgará por tu apariencia y tu origen. A veces, el mensaje, explícito o implícito, es que no perteneces aquí. En mi caso, esas palabras me las dijeron directamente: ‘No perteneces aquí’. Y me dolió. Y, con el tiempo, aprendí que esas cuatro palabras pueden convertirse en dos opciones que se traducen en una sola elección: puedes aceptarlas o puedes decidir que tu presencia podría ser la razón por la que la siguiente persona tenga más facilidad para cruzar la misma puerta”, indicó Acabá Herrero, al recibir el premio.

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El CHCI rindió homenaje a la congresista Nydia Velázquez por su legado de 34 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (Suministrada)

Velázquez, decana de los legisladores hispanos del Congreso, recibió un premio por su legado, junto a sus colegas Adriano Espaillat (Nueva York), presidente saliente del Caucus Hispano del Congreso, y Jesús “Chuy” García (Illinois). Velázquez y García decidieron retirarse del Congreso.

Espaillat, primer dominicano electo al Congreso y quien llegó a estar indocumentado en Estados Unidos, deja la Cámara baja tras perder su primaria en junio pasado.

El líder de la minoría demócrata cameral y potencial próximo speaker, Hakeem Jeffries (Nueva York), describió a Velázquez, primera mujer puertorriqueña en ser electa al Congreso, como su “hermana mayor”, y agradeció “enormemente su fenomenal historial”. “Ha sido pionera, incluyendo el hecho de ser la primera latina en presidir un comité permanente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, indicó.

Debido a la ausencia de Ocasio Cortez, Velázquez fue presentada por Delia Ramírez (Illinois), quien representa el barrio puertorriqueño de Chicago y la describió como su mentora. Ramírez sostuvo que Velázquez, a quien llaman “La luchadora”, es “incomparable y valiente”.

“Le digo a los jóvenes de mi distrito que no tienen que reducirse para encontrar espacio en los sitios. Agranden el espacio. Si tienen el deseo de traer cambio, no pidan permiso”, indicó Velázquez, en el vídeo de presentación.

En su mensaje, al recibir el premio por su legado de 34 años en el Congreso, Velázquez indicó que, aún fuera del Legislativo estadounidense, trabajará en favor de la descolonización de Puerto Rico, los inmigrantes y los derechos del elector, entre otras causas.

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“Lo que es posible en este país es hacer un contrato social con nuestros niños para que tengan un futuro mejor. Esa es la promesa mínima que podemos hacer. Pero lo que es posible en este país está amenazado. El Tribunal Supremo ha socavado el derecho al voto, al poner en peligro décadas de progreso en darle un lugar en la mesa a los latinos. Durante el último año y medio, esta administración ha convertido el terror contra los inmigrantes en una política gubernamental explícita y ha hecho, en las redes sociales, un espectáculo del sufrimiento latino”, afirmó Velázquez.

La ceremonia de la gala del CHCI, con ocasión del Mes de la Herencia Hispana y que fue amenizada por el salsero Charlie Aponte, concluyó con el homenaje a Toñita, la dueña del histórico Caribbean Social Club de Brooklyn, donde se dio a conocer por hacer frente a la gentrificación y ha saltado a la fama de la mano de Bad Bunny, quien la menciona en su canción y la llevó en febrero pasado a su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Toñita, María Antonia Cay, fue homenajeada por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso. (Eddie Arrossi)

Toñita recibió una de las medallas de Excelencia. Otra fue a manos de la periodista María Hijonosa.

“Una vez entras por la puerta, no hay estatus social. Es más sobre lo que tenemos en común. Y todo empieza con el amor”, dijo el gerente del Caribbean Social Club, Giovanni González, al hablar de Toñita, quien, a los 85 años, sigue a cargo del local, por el que han pasado personalidades como Bad Bunny y las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, entre muchos otros.

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En su canción Nueva Yol, Bad Bunny afirma que es imprescindible“un shot de cañita en casa de Toñita”.