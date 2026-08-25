Detienen a un residente de California por transportar una guillotina por los alrededores del Capitolio de Estados Unidos
El sospechoso llevaba el artefacto en la caja de su camioneta
25 de agosto de 2026 - 7:52 PM
25 de agosto de 2026 - 7:52 PM
Washington D. C. - La Policía del Capitolio de Estados Unidos incautó este martes una guillotina que un residente de California transportaba en la caja de una camioneta en los alrededores de las oficinas del Congreso.
De acuerdo al informe policial, agentes intervinieron con Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, en momentos en que transitaba por la calle East Capitol, cerca de las 3:00 p.m.
El sospechoso fue arrestado “por portar un arma peligrosa”, en referencia a la guillotina.
La Policía del Capitolio informó que sus investigadores revisan los antecedentes del sospechoso en busca de información de por qué viajó a Washington D. C. y por qué transportaba una guillotina.
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