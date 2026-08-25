Detienen a un residente de California por transportar una guillotina por los alrededores del Capitolio de Estados Unidos

Washington D. C. - La Policía del Capitolio de Estados Unidos incautó este martes una guillotina que un residente de California transportaba en la caja de una camioneta en los alrededores de las oficinas del Congreso.

De acuerdo al informe policial, agentes intervinieron con Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, en momentos en que transitaba por la calle East Capitol, cerca de las 3:00 p.m.

El sospechoso fue arrestado “por portar un arma peligrosa”, en referencia a la guillotina.