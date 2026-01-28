Informe de la Policía del Capitolio: aumentaron las amenazas contra congresistas en 2025

Washington D.C. - Las amenazas relacionadas al Congreso y los legisladores federales aumentaron en más de un 50% en 2025, cuando casi llegaron a 15,000, según la Policía del Capitolio estadounidense.

De acuerdo al informe sobre el pasado año, la Policía del Capitolio federal investigó 14,938, 5,464 más que en 2024. Es el tercer año consecutivo en que se registra un aumento en los casos.

“Si bien la seguridad en los terrenos del Capitolio ya ha mejorado, hemos fortalecido nuestra colaboración con las fuerzas del orden en todo el país para garantizar la seguridad de los miembros del Congreso cuando no están en el Capitolio”, declaró el jefe de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, Michael Sullivan.

En 2024, se registraron 9,474 en 2024, 1,466 más que en 2023. En 2022, mientras, el total de casos conocidos fue de 7,501.

La Policía del Capitolio dio a conocer los datos el martes en la noche, después de que una persona interrumpiera una reunión de la congresista demócrata Ilhan Omar (Minnesota) en Minnesota y le lanzara una sustancia, que resultó ser vinagre de sidra de manzana.

La congresista Omar - como ocurre con la boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y otros liberales del Congreso-. suele ser atacada políticamente por Trump. Las críticas de Trump hacia Omar se han elevado en las últimas semanas, a raíz de la controvertida movilización de agentes federales de inmigración en la ciudad de Minneapolis.

Al indicar que disminuir la retórica política violenta puede ayudar a reducir los casos, la Policía del Capitolio sostuvo que congresistas de ambos partidos reciben diversas amenazas o “declaraciones preocupantes”, por medio del Servicio Postal, el correo electrónico y redes sociales.